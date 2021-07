Davide Basolo è divenuto un volto abbastanza conosciuto a Mediaset, per aver partecipato sia a Uomini e Donne che a Temptation Island. Affascinante e bello si è subito distinto durante il trono di Giovanna Abate e anche come tentatore per essersi avvicinato molto alla fidanzata Jessica. Ora è lontano dal piccolo schermo e si dedica alla sua vita privata.

Davide Basolo: vita privata e lavoro

Davide Basolo nasce a La Spezia nel 1993 e qui si dà sempre da fare lavorando in vari negozi d’abbigliamento. Dopo varie esperienze lavorative, frequenta la EBS European bartender school e una volta diplomato, si trasferisce a Firenze dove lavora come bartender.

Il lavoro non è però la sua unica passione. Davide oltre ad essere seguitissimo sui social (conta più di 100mila follower su Instagram), ha anche la passione per la scrittura e la lettura.

Già durante il suo percorso nel noto dating show, aveva messo in risalto le sue doti letterarie affermando di sentirsi a suo agio più scrivendo che parlando. Dopo l’esperienza televisiva, l’ex tentatore ha in progetto di pubblicare il suo primo romanzo realizzando il suo sogno più grande. Nella vita privata, il misterioso Alchimista è decisamente passionale e dopo aver chiuso una relaziona lunga 3 anni con la modella Elena Bendini, ora si dice single e pronto ad innamorarsi.

Davide Basolo: carriera televisiva a Mediaset tra Uomini e Donne e Temptation Island

Davide Basolo si è distinto sia a Uomini e Donne che a Temptation Island, due dei programmi più seguiti di Canale 5. Si fa conoscere per la prima volta durante il trono di Giovanna Abate come “L’Alchimista“ e si contraddistingue per aver portato la maschera di Salvador Dalì (ispirata alla fiction La casa di carta). Per diverse puntate, l’ex corteggiatore cela il suo aspetto alla tronista e al pubblico.

Nonostante Giovanna ne fosse molto affascinata, alla fine decide di scegliere Sammy Hassan con cui la relazione finisce dopo appena una settimana.

Dopo il programma condotto da Maria De Filippi, il misterioso corteggiatore si distingue a Tempatation Island per aver creato un rapporto molto stretto con una delle fidanzate del villaggio, Jessica Mascheroni. I loro abbracci appassionati hanno mandato su tutte le furie il fidanzato Alessandro Autera, che ha subito notato l’attrazione della fidanzata verso il tentatore.

Dopo Mediaset, l’aspirante scrittore sta vivendo lontano dalle telecamere e fa l’impiegato.