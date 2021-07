Federico Bernardeschi sta vivendo un periodo colmo di gioie e celebrazioni. Dopo aver portato a casa la coppa dei Campionati europei di calcio 2020 con i compagni della nazionale, il centrocampista ha sposato la fidanzata Veronica Ciardi, conosciuta nel 2016. Recentemente la coppia ha rivelato di essere già arrivata a un passo dall’altare in passato, ma di aver rinunciato al matrimonio a causa delle incertezze dell’ex gieffina.

Federico Bernardeschi e Veronica Ciardi: l’incontro dopo le “storie tossiche”

In questi giorni, il settimanale Chi ha intervistato Federico Bernardeschi e Veronica Ciardi, che lo scorso 13 luglio sono convolati a nozze.

I due hanno raccontato come si sono conosciuti e cosa li abbia portati a legarsi nel tempo. Veronica, nota al grande pubblico per aver partecipato al Grande Fratello nel 2010, ha spiegato che il loro incontro è avvenuto in un momento molto complesso delle loro vite. “Venivamo entrambi da due storie tossiche– ha ammesso- ci siamo trovati nel momento peggiore e, insieme, lo abbiamo trasformato in qualcosa di bello”. “Quando abbiamo iniziato a stare insieme, però, ho avuto paura e ho fatto subito un passo indietro. Sono uno spirito libero, per la prima volta ho avuto paura.

Ma lui non ha mollato’’ ha aggiunto la Ciardi ripensando a quei momenti.

Bernardeschi ha rivelato di aver avvertito il rischio di poter perdere per sempre la sua fidanzata e di essere intervenuto per non perderla. “Quando ho capito che se ne stava andando per paura, quando ha iniziato a non rispondermi al telefono, ho preso un gommone da Ibiza e sono andato a rapirla a Formentera” ha raccontato. “Da quel momento abbiamo iniziato a vivere davvero. E il resto… chissenefrega”ha concluso innamorato.

Federico Bernardeschi e la proposta di matrimonio rifiutata da Veronica Ciardi

Come rivelato dalla coppia, le nozze celebrate un settimana fa sarebbero già state in programma da tempo.

‘’Sapete quando mi ha chiesto la mano? Due anni fa alle Bahamas, dopo un fantastico viaggio on the road organizzato da Fede” ha rivelato Veronica a Chi. Qualcosa però allora le avrebbe impedito di accettare sin da subito. “La solita paura mi ha fatto dire un sì che poi è diventato un ‘nì‘ e poi un no. Le nostre anime non erano pronte” ha ricordato infatti la moglie di Bernardeschi. Poco dopo poi sarebbero passati “dal paradiso all’inferno”. “Ci siamo lasciati. Proprio così” ha ammesso ripensando al periodo complesso.

A far tornare Veronica Ciardi sui suoi passi sarebbe stato il cambiamento avvertito nel calciatore. “Ho capito che ci saremmo ripresi per sempre quando ho visto la sua vita e lui stesso cambiare” ha spiegato. “Lui ha sempre faticato, fin da piccolo. E poi c’è stato un momento di svolta, una sliding door: lì ho capito che Federico era diventato il mio uomo’’ ha concluso felice.

Federico Bernardeschi e Veronica Ciardi verso il terzo figlio

Superata la crisi, Federico e Veronica sono riusciti a compiere il grande passo e oggi vivono serenamente insieme alle 2 figlie. La coppia inoltre avrebbe già in mente importanti progetti per il futuro.

“La famiglia si allargherà ancora” avrebbero rivelato a Chi, rendendo noto il loro grande desiderio.