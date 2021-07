L’amicizia fra Francesco Oppini e Tommaso Zorzi è ormai da mesi al centro del gossip. Non avendoli più visti insieme infatti, molti fan dei due ex “vipponi” hanno pensato a una possibile lite, domandando spesso ai diretti interessati il motivo del loro allontanamento. Pochi giorni fa, il figlio di Alba Parietti aveva messo a tacere le voci sul loro attraverso il suo profilo Instagram e ora nuove immagini sembrerebbero mettere un punto alla questione.

Francesco Oppini e Tommaso Zorzi: i dubbi sulla fine della loro amicizia

Francesco Oppini e Tommaso Zorzi si sono conosciuti all’interno della casa del Grande Fratello Vip.

Qui, il commentatore sportivo e l’influencer si erano avvicinati molto, al punto tale che il secondo aveva affermato di aver iniziato a vedere l’amico con occhi diversi. Dopo che Oppini aveva chiarito di non contraccambiare il suo interesse, lui e Zorzi erano poi rimasti amici e il loro rapporto era continuato anche al di fuori del reality. Entrambi avevano documentato i loro incontri con stories Instagram e post, ma poi d’improvviso i fan avevano smesso di vederli insieme. Per settimane, in molti si sono domandati cosa potesse essere successo fra i due ex gieffini, arrivando a immaginare una possibile lite.

Sia Tommaso che Francesco sembrerebbero essersi trovati in più occasioni di fronte alle domande dei loro follower, che preoccupati chiedevano di conoscere il motivo del loro allontanamento. Un mesetto fa, l’influencer aveva liquidato la domanda infastidito in una sessione di “domande e risposte” sul suo profilo Instagram, mentre il commentatore sportivo ha fatto sapere pochi giorni fa che lui e Zorzi non hanno mai litigato.

Francesco Oppini e Tommaso Zorzi a cena insieme: l’amicizia è salva

In queste ore, i fan di Tommaso Zorzi e Francesco Oppini dovrebbero aver trovato una risposta definitiva ai dubbi sulla loro amicizia.

Ieri sera infatti, i due sono andati a cena insieme e al tavolo con loro c’era anche un terzo ex vippone: Andrea Zelleta. Zorzi ha pubblicato fra le sue stories un selfie con quest’ultimo, mentre lui ha condiviso un breve video riprendendo i presenti al tavolo con loro. Zelletta ha inquadrato dapprima Tommaso, intento a mangiare delle cozze e poi ha ripreso Francesco, a sua volta occupato con il succulento piatto. Zorzi e Oppini scherzavano inoltre fra loro, ridendo fra una cozza e l’altra.

Tomaso Zorzi e Andrea Zelletta a cena insieme

Fonte: Instagram

Tommaso Zorzi e Francesco Oppini a cena insieme

Fonte: Instagram

Guardando le stories di Zelletta e del figlio della Parietti inoltre si scopre che entrambi sono stati impegnati in una partita di calcio nel pomeriggio di ieri.

All’evento hanno preso parte anche altri volti noti della televisione italiana, come Gilles Rocca e l’inviato di Striscia la notizia, Jimmy Ghione. Non è chiaro se Tommaso abbia assistito anche alla partita o se invece si sia unito ai due amici solamente per la cena, ma quello che pare a questo punto certo è che la loro amicizia è salva da qualsiasi crisi.