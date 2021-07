Sonia Bruganelli è pronta a cominciare la sua avventura al Grande Fratello Vip, che tornerà a settembre su Mediaset. La moglie di Paolo Bonolis, nel frattempo, si racconta e soprattutto risponde alle critiche degli haters. Non è la prima volta che Sonia Bruganelli viene presa di vita per quanto posta su Instagram, ma certo non si risparmia, una dote che sicuramente le tornerà utile quando vestirà i panni di opinionista nella Casa più spiata d’Italia.

Sonia Bruganelli sul Grande Fratello Vip: “Mi ha sempre affascinato”

Sonia Bruganelli è pronta, anzi prontissima, per il Grande Fratello Vip, che vedremo di nuovo tra un paio di mesi in tv, e per l’occasione rilascia un’intervista a Il Corriere della Sera.

La moglie di Paolo Bonolis racconta come ha deciso di affrontare questa esperienza: “Io penso che, non solo in tv, ma nella vita faccia comodo essere cinici, se non anestetizzati. E io tendo ad esserlo. Evidentemente Alfonso ha visto queste caratteristiche in me“.

Sul format dichiara: “È un reality che mi ha sempre affascinato, un esperimento psicologico e sociale molto innovativo, sono sempre rimasta colpita dalle dinamiche delle persone in cattività. L’ho sempre seguito e alla fine ci sono cascata.

Accettare di fare il Gf Vip è la cosa più trasgressiva che ho fatto in vita mia“.

Il rapporto con i social e la differenza con i reality

La futura opinionista è anche una potenza su Instagram, dove conta mezzo milione di follower. Sonia Bruganelli è molto consapevole di cosa siano i social e di come usarli. Non un personale “Grande Fratello”, ma piattaforme in cui non si mostra tutto.

“È diverso. Nel reality alla fine esce sempre quello che sei. Instagram non è un reality, è un diario segreto che leggono tutti“, commenta, “Rappresenta quello che vorresti essere“. Sonia Bruganelli spiega che per lei “è una selezione della mia vita; le cose personali, intime importanti non le mostro.

Io poi sono un personaggio pubblico per osmosi, non ho messaggi da mandare“.

La nuova polemica contro Sonia Bruganelli

Proprio i social hanno procurato qualche grattacapo all’imprenditrice, che si è trovata spesso attaccata con l’accusa di ostentare il suo stile di vita. “In realtà sono loro“, dichiara rivolgendosi a chi la critica, “che ci ricascano, io non ostento, vivo la mia vita. Gli haters non dicono mai ‘guarda che carina prende l’aereo privato a sue spese e porta pure gli amici’.

Io per loro sono quella che ostenta, non quella che condivide. Ricordo poi che non lo facciamo a spese di qualcuno: paghiamo tutto, non ci regalano niente“.

E Paolo Bonolis come l’ha presa?

Sonia Bruganelli può contare ovviamente sul supporto del marito Paolo Bonolis, certamente un esperto di televisione. Il conduttore ha già raccontato come ha preso la decisione della moglie a Tommaso Zorzi, ma avrebbe dato anche preziosi consigli all’opinionista: “Mi raccomando non litigare. Sa che facilmente mi parte l’embolo. Sono una che parte sparata ma poi mi dimentico pure quello che ho detto“.

