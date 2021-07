Stefano De Martino rivela un segreto di Maria De Filippi e dipinge un ritratto della conduttrice che non tutti conoscono. L’ex ballerino di Amici, volto noto alla conduzione di Stasera tutto è possibile, spiega anche cosa vorrebbe fare sulla scia di quanto osservato durante gli anni di formazione e di lavoro trascorsi al fianco della moglie di Maurizio Costanzo.

Stefano De Martino e il “segreto” di Maria De Filippi

Stefano De Martino ha deciso di raccontare com’è la conduttrice di C’è posta per te, Amici e Uomini e Donne dietro le quinte dei suoi show di successo. L’ex volto del talent di Canale 5 ha parlato della sua storia e del suo percorso con Maria De Filippi nel corso di una intervista rilasciata a Vanity Fair, e il ritratto della conduttrice che ne è venuto fuori non è noto a tutti.

Secondo quanto descritto dall’ex marito di Belen Rodriguez, Maria De Filippi è “una persona che quando lavora sacrifica ogni altro aspetto della propria vita“. A detta dell’ex ballerino sarebbe una “perfezionista” quasi maniacale “ma sempre estremamente vera e naturale che risponda al telefono, beva un caffè o conduca. Fatica, ma vive senza fatica perché affronta il suo mestiere con divertimento e passione“.

Sarebbe questo il suo segreto, e Stefano De Martino ha aggiunto: “Gliel’ho rubato e ambisco a fare la stessa cosa“.

Stefano De Martino e la sua vita da ballerino

Per rilassarsi prima dei suoi prossimi impegni, Stefano De Martino ha deciso di trascorrere una vacanza in famiglia a Procida. Con lui il piccolo Santiago, figlio nato dall’amore con Belen Rodriguez. Nel suo presente gli affetti e un importante percorso da conduttore (che ha già incassato notevoli consensi con Stasera tutto è possibile), ma come mai ha deciso di cambiare rotta e lasciare la danza?

A questo interrogativo, che molti dei fan si sono posti, Stefano De Martino ha risposto nella stessa intervista.

E non senza una nota di schiettezza: “Non ero straordinario e non avevo la grazia di un’étoile – ha affermato parlando dei suoi limiti –. Avevo la professionalità e tenevo tra le dita il mestiere, ma siamo onesti e diciamo la verità: se avessi smesso all’improvviso non se ne sarebbe accorto nessuno“.