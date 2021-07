Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 27 luglio? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno del Sagittario.

Carissimi amici del Sagittario, il martedì che sta per aprirsi per voi non sembra essere così tanto positivo o solare a causa di alcuni influssi abbastanza fastidiosi. La Luna e Giove andranno ad intaccare notevolmente il vostro umore, rendendovi malinconici e tristi, anche senza un’apparente ragione.

Cercate solo di non impegnarvi in cose che dubitate di poter concludere, perché quasi sicuramente non ce la farete. Occhio anche al vostro rapporto stabile, a causa della fastidiosa Venere negativa.



Oroscopo Sagittario, 27 luglio: amore

La vostra relazione stabile sembra dover attraversare una giornata decisamente poco positiva, cari amici del Sagittario. Soprattutto nel caso in cui l’ultimo periodo sia stato attraversato da qualche fastidio o litigio tra voi due, ora saranno ancora pressanti e fastidiose le stesse problematiche.

Per voi single, invece, le occasioni si stanno facendo sempre più rare, ma non per questo saranno completamente assenti!

Oroscopo Sagittario, 27 luglio: lavoro

Sotto il piano lavorativo, invece, non sembrano esserci particolari influssi a renderlo buono o negativo, carissimi Scorpione. In generale, però, la vostra voglia di impegnarvi sarà piuttosto ridotta a causa di quell’umore sotto le scarpe che dovreste sperimentare. Nulla di male, perché almeno le cose classiche e obbligatorie riuscirete a portarle a termine, ma cercate solo di non impegnarvi in cose troppo complesse.

Oroscopo Sagittario, 27 luglio: fortuna

Infine, la fortuna sembra volervi regalare qualcosa di bello, anche si piuttosto piccolo, nel corso di questo martedì, amici del Sagittario! Forse una piccola opportunità economica, o forse una nuova conoscenza particolarmente emozionante!