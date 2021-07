Paola Ferrari è una giornalista e conduttrice televisiva Rai, generalmente nell’ambito dei programmi sportivi. Nell’ultimo periodo era in prima linea nella conduzione dei dopo partita degli Europei 2020, che hanno visto l’Italia vincitrice.

Dopo un lungo anno di lavoro, e un ultimo mese di fuoco, Paola Ferrari si è concessa una meritata vacanza al mare, come si può vedere da una commentatissima foto sul suo profilo Instagram.

Paola Ferrari in vacanza

Dopo un anno intenso, Paola Ferrari ha deciso di staccare dalla routine quotidiana e godersi una vacanza. In seguito alla rimozione del carcinoma, la giornalista sembra rinata.

Negli ultimi giorni ha postato sul suo profilo Instagram una foto che la ritrae in costume sdraiata sulla barca con un amico speciale: il suo cagnolone, il bovaro bernese Aragon. Nonostante i sessant’anni, sfoggia un fisico invidiabile e un bikini alla moda.

“Il mare finalmente”, recita la didascalia della foto. Dopo tante sfide e tanti ostacoli, finalmente un po’ di pace e riposo per la giornalista Paola Ferrari.

Paola Ferrari e il suo gesto alla Sharon Stone

Nell’ultimo mese, la presentatrice sportiva della Rai ha fatto molto parlare di sè. In uno dei dopo partita dell’Europeo 2020, infatti, Paola Ferrari ha ripreso inconsapevolmente una celebre scena di Basic Instinct.

La protagonista del film in questione, Sharon Stone, accavallando le gambe, svela la sua nudità.

Allo stesso modo la conduttrice Rai, cambiando gamba, ha fatto incosapevolemte rivivere agli spettatori l’iconica scena del film, finendo anche su diversi giornali esteri. Sulla vicenda ha ironizzato lei stessa, condividendo su Instagram i titoli di giornale che la riguardavano.

La malattia alla pelle

Nella vita di Paola Ferrari si annovera però anche un recente episodio spiacevole. È stata, infatti, vittima di bodyshaming a causa dell’eccessiva luce che la illuminava in studio.

Moltissimi ascoltatori si sono spinti in commenti poco piacevoli, trascendendo anche in insulti. Ma c’è un retroscena riguardo alla scelta del tipo di illuminazione ed è collegato ad un grave problema di salute che l’ha colpita.

In realtà, Paola Ferrari, come aveva rivelato in un’intervista a La vita in diretta nel 2019, è stata affetta da un brutto tumore della pelle. “Quello che pensavo essere un banale brufolo si era infatti rivelato essere, ai controlli un carcinoma nodulare infiltrante: necessitava di un importante intervento di rimozione altrimenti avrebbe intaccato nervi e occhi”.