Piera Maggio compie 50 anni e Pietro Pulizzi le scrive un messaggio che commuove quanti, da anni, seguono la battaglia dei genitori di Denise Pipitone per trovare la verità sulla sua scomparsa. Il padre della bimba, scomparsa a Mazara del Vallo nel 2004, ha scelto di pubblicare la sua dedica speciale sui social e le sue parole ricalcano un grande amore e l’onnipresente dolore per la loro figlia.

Denise Pipitone, Pietro Pulizzi scrive a Piera Maggio: il messaggio per il compleanno

“50 milioni di volte vorrei dirti quanto sei importante per la mia vita. Tu ne sei al centro. Riempi in ogni istante i miei spazi vuoti pieni di sofferenza e di assordante malinconia.

Ti ho amato da sempre e per sempre e non mi stancherò mai di guardare dentro ai tuoi occhi, stanchi ma non arresi. Tanti anni insieme, troppe sofferenze e decisioni che abbiamo dovuto prendere insieme. Abbiamo superato mille difficoltà. Ci siamo fortificati nei confronti di chi ci ha fatto del male.Ma nonostante tutto, rimane ancora impunito. Oggi voglio ricordarti che ci sarò sempre, silenzioso al tuo fianco e luce del tuo cammino. Pronto a sguainare la spada e mai pentito di averti amata. Auguri Amore mio“.

Sono le parole, dolcissime e a tratti velate di un retrogusto amaro, con cui Pietro Pulizzi, papà di Denise Pipitone, si rivolge via Facebook a Piera Maggio in un giorno speciale, quello del suo compleanno.

La madre della bimba scomparsa a Mazara del Vallo il 1° settembre 2004 compie 50 anni, 17 dei quali spesi senza sosta nella ricerca della sua piccola. Al suo fianco, Pietro Pulizzi, presenza silenziosa e discreta nel duro percorso per arrivare alla verità sulla loro figlia.

Piera Maggio compie 50 anni: le parole della madre di Denise Pipitone

A stretto giro, sempre attraverso Facebook, Piera Maggio ha risposto a quanti le hanno rivolto auguri e pensieri di affetto per il suo compleanno: “Le mie 50 primavere.

In un unico messaggio, ringrazio tutti voi per gli auguri ricevuti. Siete meravigliosi. Grazie per esserci. Un forte abbraccio“.