Silvio Berlusconi ha da poco salutato la nascita del 13esimo nipote, figlio di Luigi Berlusconi, e nel giro di qualche mese arriverà anche l’ultimo nato di Barbara Berlusconi, in attesa del quinto figlio. La famiglia si allarga, arrivata ora alla terza generazione, e cresce l’interesse per i piccoli di casa. Uno scatto pubblicato su Instagram dalla primogenita di Veronica Lario per il suo compleanno mostra la famiglia unita e letteralmente circondata da un nugolo di eredi.

Barbara Berlusconi, compleanno in famiglia

Ha compiuto il 30 luglio 37 anni Barbara Berlusconi, che ha deciso di festeggiare in famiglia, come mostra lo scatto pubblicato su Instagram.

“Famiglia. Tutti insieme per il mio compleanno“, recita la didascalia, con una foto che mostra l’ex vicepresidente del Milan insieme al compagno 32enne Lorenzo Guerrieri, imprenditore immobiliare. Insieme a loro la sorella Eleonora con Guy Binns e i figli delle due coppie.

Silvio Berlusconi e i figli: affari di famiglia

L’interesse per i figli dell’ex Cavaliere si è riacceso con la nascita dell’ultimo nipote, ed è Il Corriere della Sera a stilare una mappa della famiglia Berlusconi e del suo vasto impero, che comprenderebbe aziende dal valore di 4 miliardi di euro nel settore dei media.

A gestirlo si preparano i figli di Silvio Berlusconi: Marina e Pier Silvio, nati dal primo matrimonio, e Barbara, Eleonora e Luigi, figli di Veronica Lario.

I ruoli dei figli di Silvio Berlusconi

Tutti e cinque gli eredi di Berlusconi hanno quote della Fininvest, holding di famiglia presieduta dalla figlia maggiore, Marina, anche alla testa di Mondadori. Il gruppo ha quote in importanti aziende italiane, la cui principale è Mediaset, attiva nel comparto della produzione televisiva, che vede Pier Silvio nel ruolo di vicepresidente e ad.

Non hanno invece incarichi aziendali al momento Barbara, Eleonora e Luigi Berlusconi, che detengono comunque una quota importante della holding. I tre figli di Veronica Lario siedono nel consiglio d’amministrazione e Barbara è stata vicepresidente e ad con delega alle funzioni sociali non sportive del Milan fino alla vendita della squadra.

Silvio Berlusconi con Marina, Maurizio Vanadia, Pier Silvio e Silvia Toffanin con il figlio Lorenzo

I nipoti di Silvio Berlusconi

La famiglia continua a crescere, e l’ultimo nato, figlio di Luigi Berlusconi e Federica Fumagalli porta a quota tredici i nipoti.

Saranno comunque presto quattordici con l’arrivo del quinto figlio di Barbara Berlusconi, previsto a fine anno. Tra i nipoti del patriarca, abbiamo Lucrezia Berlusconi, figlia di Pier Silvio, nata durante la relazione con la modella Emanuela Mussida. Il secondogenito di Silvio ha poi avuto altri due figli da Silvia Toffanin, Lorenzo Mattia e Sofia Valentina.

Anche Marina ha avuto due figli, Gabriele e Silvio, nati dal matrimonio con Maurizio Vanadia, ex ballerino e direttore della Scuola di ballo dell’Accademia alla Scala.

Sono per il momento quattro gli eredi di Barbara Berlusconi, Alessandro ed Edoardo, avuti con il manager Giorgio Valaguzza, e Francesco Amos e Leone nati dalla relazione con Lorenzo Guerrieri, imprenditore immobiliare, con cui aspetta il terzo figlio. Molto più riservata Eleonora, che ha tre figli, Flora, Artemisia e Riccardo, avuti con Guy Binns, modello inglese.

