Belen Rodriguen nel mirino delle critiche social per la nuova foto della figlia Luna Mari pubblicata su Instagram. Ad alcuni dei suoi follower, la posa della piccola non è piaciuta affatto e qualcuno si è spinto a parlare di pericolosità estrema per la neonata. La showgirl, che ha condiviso con i fan ogni tappa della sua gravidanza e ora allieta il suo pubblico con dolci ritratti di famiglia, non ha replicato.

Belen Rodriguez, la foto della figlia Luna Mari al centro delle critiche: “È pericolosissimo“

Una nuova foto pubblicata da Belen Rodriguez su Instagram ritrae la secondogenita Luna Mari, nata dall’amore con il compagno Antonino Spinalbese, mentre dorme serenamente sul letto.

È uno scatto in bianco e nero che la showgirl ha accompagnato con una tenera frase, “Buongiorno dolce così!…“, ma che non sembra essere stata accolta con favore da alcuni dei suoi follower.

C’è chi critica la Rodriguez per mostrare spesso foto della bimba mentre dorme, e chi, con una nota ancora più polemica, scrive: “A parte che è pericolosissimo dormire così, Beli: ce la puoi mostrare in qualche altro momento, un po’ più vivo, e non sempre a dormire? Faccela vedere mentre ci giochi o mentre la allatti o mentre fate il bagnetto…dai…!

“.

Post di Belen su Instagram

Belen Rodriguez non risponde alle critiche sulla foto di Luna Mari e… fa ginnastica in giardino

Dal canto suo, Belen non replica alle critiche e, archiviata la sorpresa romantica del suo Antonino per il loro primo anniversario di coppia, si dedica a un po’ di attività fisica in giardino. Esercizi per mantenersi in forma dopo il parto (lo scatto in bikini dopo la nascita di Luna Mari sembra averne dimostrato gli effetti) che la showgirl ha deciso di fare mentre coccola la sua bimba che riposa nella carrozzina. Un altro momento delle sue vacanze in famiglia impresso in alcune delle Instagram Stories pubblicate in queste ultime ore.