Mara Venier smentisce Barbara d’Urso con un retroscena sulle loro trasmissioni che, secondo alcuni, avrebbe il sapore della frecciatina. La conduttrice di Domenica In avrebbe rivelato un dettaglio di cui non tutti erano conoscenza, un particolare (non secondario) che spiegherebbe una differenza sostanziale tra il suo programma quello della collega “ex regina” della concorrenza.

Mara Venier smentisce Barbara d’Urso: “Non è vero che scelgono te“

Non c’è rivalità tra Mara Venier e Barbara d’Urso, ma le ultime parole che la conduttrice di Domenica In avrebbe affidato a una parentesi nel corso del talk show Gli incontri del Principe, condotto da Stefano Zurlo presso il Grand Hotel Principe di Piemonte, a Viareggio, secondo la prospettiva di alcuni avrebbero il retrogusto di una vera e propria stoccata.

Il ‘pomo della discordia’ sarebbe l’affermazione di Carmelita “I politici scelgono me perché li metto a loro agio”. Una versione che cozzerebbe con quanto avrebbe rivelato la Venier. “La d’Urso dice scelgono me, non è vero, Barbara, che scelgono te. È che io non li posso avere, però con Barbara ci facciamo delle belle risate”.

Mara Venier “affonda” Barbara d’Urso: “Chiamano me“

Nel corso del suo intervento nel talk condotto da Zurlo, Mara Venier avrebbe precisato qualcosa di ignoto a gran parte del pubblico del piccolo schermo e, in particolare, di Domenica In.

Ancora in merito ai “politici” che preferirebbero i salotti della d’Urso, la “zia Mara” di Rai 1 avrebbe precisato quanto segue, come riporta il sito di Davide Maggio: “Chiamano me, ma non sono io che decido. Perché c’era una chiara posizione, per quanto riguarda la Rai di Salini, che Domenica In non avesse i politici (…) L’intervista al politico non potevo farla, ma loro sarebbero venuti molto volentieri tutti... Chissà quest’anno…“.

Quest’anno, la domenica pomeriggio della rete ammiraglia Rai, per quanto riguarda la nuova stagione, partirà con uno scenario decisamente diverso: a correre contro Domenica In, nella sfida degli ascolti, non ci sarà più Domenica Live. Il format di Barbara d’Urso è sparito dalle scene, al suo posto Anna Tatangelo, con Scene da un matrimonio, e Silvia Toffanin con Verissimo.