Gossip

Alessia Marcuzzi è rinomata tra i suoi fan per la schiettezza con cui affronta temi talvolta anche personali o delicati, specie quando il suo contributo può essere utile per qualcun altro. Così ha fatto rispondendo ad una domanda circa le eccessive dimensioni del seno, un problema che ha colpito la stessa Marcuzzi.

Alessia Marcuzzi, intervento di riduzione al seno per la showgirl

Il contesto per questa rivelazione, ripresa da alcune fonti di settore, è la rubrica di domande che Alessia Marcuzzi tiene sul settimanale Grazia: un modo con cui la showgirl e conduttrice si tiene vicina ai suoi fan, nella stessa maniera cordiale e alla mano che dimostra nella gestione dei suoi profili social, dove pochi giorni fa si è infatti mostrata praticamente nuda.

E proprio di corpo si parla per questa particolare risposta data ad una lettrice che, viene riportato, chiedeva se fosse il caso di procedere con un intervento di riduzione al seno. Le dimensioni eccessive possono infatti dare molti problemi alle donne: il peso può causa storture alla colonna verticale e altri fastidi.

Ne sa qualcosa Alessia Marcuzzi, che infatti ha rivelato: “Io ho fatto la riduzione tanti anni fa. Avevo una sesta abbondante su un corpo esile“.

Una situazione non facile da sopportare, come ha confessato lei stessa: “Mi laceravo il collo quando mettevo il pezzo di sopra del costume e camminavo gobba“. Da qui la decisione di operarsi e condurre poi una vita meno segnata da questo inconveniente.

L’estate di Alessia Marcuzzi dopo l’addio a Mediaset

Come detto, qualche settimana fa Alessia Marcuzzi si è mostrata allegra e sorridente, fotografata dal marito in mutande in riva al mare. Non un atteggiamento scontato, visto il doloroso addio della conduttrice a Mediaset. Nel prossimo palinsesto, al momento, non c’è spazio per lei e così la Marcuzzi si è ritrovata “a piedi”.

Lei stessa sulla questione ha dichiarato: “Io in tv ci sono nata. Questo per dire che Mediaset io me la sono proprio strappata dal cuore. Ma quando non ti riconosci più, e non c’entra quello che fai e hai sempre fatto, ma c’entri tu, è obbligatorio chiedersi: ‘Che cosa vuoi diventare?’“.

Da qui la necessità di capire, di fermarsi e in qualche modo ridisegnarsi. Poi ha aggiunto: “Non voglio avere fretta di rimettermi in qualcosa che non mi convince“. E da qui l’estate di foto e serate insieme ad amiche storiche come Mara Venier, della quale è stata ospite a cena ed è finita anche nelle consuete storie sul profilo Instagram della Zia Mara.