Le vacanze dei politici italiani: ecco le mete scelte da istituzioni e massime cariche dello Stato

Politica

Mentre si avvicina il Ferragosto, in Italia i politici stanno preparando le valige per raggiungere le mete scelte per trascorrere le loro vacanze. Il governo vivrà una pausa di due settimane, mentre il parlamento starà fermo per un mese. Per i leader politici sembra esserci un fronte unico sulle preferenze per le ferie: tutti hanno scelto luoghi italiani. Ecco dove potremmo incontrare istituzioni e massime cariche del Paese secondo SkyTg24.

Politici italiani e vacanze: Sergio Mattarella e Mario Draghi verso i luoghi del cuore

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella è da poco entrato nel semestre bianco, gli ultimi sei mesi al potere come Capo dello Stato.

Prossimamente lo vedremo alle prese con gli ultimi impegni del suo mandato, ma per ora è giunto per lui il momento di rilassarsi lontano da Roma. Mattarella sceglie ancora una volta la Sardegna per le sue vacanze. Qui, il Presidente aveva già trascorso le ferie nel 2018 e nel 2019, recandosi a La Maddalena. Lo scorso anno, Mattarella avrebbe dovuto riconfermare il suo appuntamento estivo con l’isola, ma la pandemia l’aveva costretto a rinunciare. Ad accoglierlo era stata invece la residenza di Castel Porziano, vicino a Roma.

Per la sua ultima estate da Presidente, Sergio Mattarella ha deciso di raggiungere nuovamente la Sardegna, dove è atteso ad Alghero.

Anche Mario Draghi ha scelto di tornare in una regione già nota e frequentata nel passato. Per il Presidente del Consiglio, le vacanze avranno luogo a Città della Pieve, in Umbria, dove possiede una casa. Con lui ci sarà anche la moglie Serenella. Da circa 15 anni la coppia frequenta assiduamente la zona, avendo trovato qui il luogo ideale per il riposo dalla frenesia quotidiana. È probabile che Mario Draghi trascorrerà qui anche la giornata di Ferragosto.

Le vacanze dei politici fra mare e montagna

Se c’è chi pensa che l’estate sia sinonimo di “mare”, di tutt’altro avviso sembra essere Elisabetta Casellati, la presidente del Senato.

Per lei si prevede il ritorno a Cortina d’Ampezzo, in Veneto. A quanto pare, la sua prima vacanza nella nota meta di montagna risale addirittura agli anni ’70.

Scelta totalmente opposta per il presidente della Camera Roberto Fico, che trascorrerà le sue vacanze al mare.

La Puglia è lo scenario scelto da Luigi Di Maio per le sue ferie. Due giorni fa, il politico ha pubblicato una fotografia scattata proprio di fronte uno dei luoghi visitati: Castel del Monte ad Andria.

Luigi Di Maio in vacanza ad Andria, in Puglia

Fonte: Instagram

Secondo TgCom24, Maria Elena Boschi andrà a Ponza, mentre Matteo Renzi ha visitato Ischia e Capri a bordo di uno yacht con la sua famiglia.

Giorgia Meloni ha scelto la Toscana e nello specifico la Versilia. Giuseppe Conte si tufferà invece nel mare della sua Puglia.

Le vacanze in famiglia dei politici italiani

Ha scelto di restare nella sua regione d’origine Enrico Letta. In Toscana, il politico trascorrerà del tempo con la famiglia e concorrerà alla campagna elettorale per le suppletive a Siena.

Per lui non mancherà l’occasione di tornare nella sua Pisa, la città in cui è nato. In seguito invece si muoverà fra Arezzo e Siena.

Silvio Berlusconi è già da qualche giorno in Sardegna, a Villa La Certosa in Costa Smeralda. Con lui ci sono anche figli e nipoti, che lo hanno raggiunto per festeggiare il compleanno di sua figlia Marina, il 10 agosto.

Sempre in Sardegna ci sarà anche Beppe Grillo, anche se non è noto quale sia la meta scelta da lui.

Doppie vacanze per Matteo Salvini. Per lui prima una settimana a Milano Marittima e poi un viaggio in Calabria insieme alla compagna Francesca Verdini.

Qui però, Salvini non avrà troppo tempo per riposarsi, perché ad attenderlo ci sono alcune iniziative a sostegno di Roberto Occhiuto, candidato governatore della coalizione di centrodestra.

Il ministro dello Sviluppo Economico e vicesegretario federale della Lega, Giancarlo Giorgetti andrà in montagna.

Giovanni Toti, governatore della Liguria, approfitterà delle bellezze della sua regione, che visiterà in un breve tour. La prima tappa sarà Bocca Magra, frazione del comune di Ameglia, in provincia di La Spezia.