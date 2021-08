Nadia Toffa, due anni fa moriva la giornalista volto de Le Iene: gli affettuosi messaggi in sua memoria

TV e Spettacolo

Il 13 agosto 2019 Nadia Toffa perdeva la sua battaglia contro il cancro. A due anni dalla sua morte, in molti continuano a ricordarla con grande affetto, condividendo pubblicamente messaggi a lei dedicati.

Il 13 agosto 2019 moriva Nadia Toffa. La giornalista di origini bresciane aveva raggiunto il successo diventando uno dei volti de Le Iene più amati dal pubblico. La sua scomparsa è avvenuta in seguito a una lunga malattia che lei ha voluto raccontare tappa dopo tappa ai suoi fan. A due anni dalla sua morte, in molti la ricordano ancora con grande affetto.

Nadia Toffa: il ricordo della “iena” scomparsa

Era il 13 agosto 2019 quando Nadia Toffa è venuta a mancare, perdendo la più dura delle battaglie portate avanti nella sua vita: la lotta contro il cancro. La “iena” aveva 40 anni e da oltre un anno e mezzo le sue condizioni di salute l’avevano messa a dura prova.

Il primo campanello dall’allarme era arrivato il 2 dicembre 2017, quando in seguito a un malore era stata ricoverata d’urgenza. Dopo alcuni mesi poi, la stessa Toffa aveva rivelato ai fan de Le Iene di avere il cancro.

Nadia aveva scelto di mostrare la sua esperienza con la malattia, facendosi al contempo portavoce delle battaglie altrui tramite il noto programma di Italia 1. Un anno prima della sua scomparsa, aveva pubblicato un libro, “Fiorire d’inverno” all’interno del quale aveva raccolto i suoi pensieri sulla vita e su come il tumore avesse inevitabilmente influito sulla sua esistenza, insegnandole a cogliere il meglio anche nel dramma.

Nadia Toffa, i messaggi a due anni dalla sua morte

Lo scorso 10 giugno, Nadia Toffa avrebbe compiuto 42 anni. Oggi invece ricorre per la seconda volta il triste anniversario della sua morte. Nelle prime ore di questa malinconica giornata, sono già giunti i primi messaggi in memoria della giornalista. Fra i primi non è mancata ovviamente la redazione de Le Iene, che sul suo profilo Instagram ha condiviso una fotografia di Nadia, accompagnata da una breve frase. “Due anni senza di te“ si legge sotto lo scatto che ritrae della “iena” sorridente, con alle spalle il mare.

Anche la redazione di Verissimo ha iniziato la giornata pubblicando un’immagine di Nadia Toffa seduta all’interno dello studio della trasmissione, con un ampio sorriso a illuminarle il volto. “Due anni senza Nadia. Due anni senza il suo sorriso e la sua grande forza. Sempre nei nostri cuori” si legge nella didascalia.

Su Twitter, i fan di Nadia Toffa stanno scrivendo messaggi di ricordo a lei dedicati, ribadendo ad anni di distanza la stima e l’affetto provati per lei.

Dopo l’addio a Nadia Toffa, una fondazione in sua memoria

A dicembre 2019, è nata la Fondazione Nadia Toffa.

L’obbiettivo dell’iniziativa è quello di sostenere la ricerca contro il cancro e altre malattie, per offrire sostegno a persone bisognose e promuovere progetti di sivluppo in zone svantaggiate. Al timone della fondazione c’è la mamma di Nadia, la signora Margherita.

“La sento nel mio cuore, ma mi manca tutto di lei: il suo entusiasmo, il suo sorriso, la sua dolcezza” aveva dichiarato qualche tempo fa la mamma della giornalista. “So che da lassù mi aiuterà, ne sono sicura” aveva aggiunto fiduciosa.