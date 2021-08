Gossip

Giovanni Terzi combatte contro una malattia da circa un anno, e a parlare delle sue condizioni di salute è stato lui stesso attraverso un video condiviso su Instagram. Il compagno di Simona Ventura, con un filmato condiviso sui social, ha raccontato di più sulla patologia di cui soffre e che avrebbe compromesso i suoi polmoni riducendone la funzionalità in modo importante.

Giovanni Terzi e la malattia: “Sta uccidendo i miei polmoni“

Giovanni Terzi, noto giornalista e compagno di Simona Ventura, ha parlato pubblicamente sui social della sua situazione, affrontando il tema della sua malattia. Lo ha fatto attraverso un filmato pubblicato su Instagram: “Volevo fare questo video che porterà sicuramente tante critiche, ma è giusto prendere posizioni.

Da un anno sto cercando di curare una malattia che nasce dalla genetica e che lentamente sta uccidendo i miei polmoni. Sono a – 40% di capacità polmonare“.

Le “critiche” di cui parla Giovanni Terzi riguardano la sua presa di posizione contro i no vax, per il fatto nel suo messaggio lancia un appello a vaccinarsi contro il Coronavirus sottolineando la criticità della sua condizione: “Se io prendessi nuovamente il Covid – che anche Simona Ventura aveva contratto – il mio rischio di sopravvivenza sarebbe limitatissimo.

Non dico altro, quindi tutte le polemiche che vengono fatte, tutte le persone che vanno in giro a odiare chi si vaccina, veramente non hanno senso. Spero di non ammalarmi a causa di qualcuno che non si è voluto vaccinare. Grazie“.

Simona Ventura: il messaggio per il compagno Giovanni Terzi

Dopo la pubblicazione del videomessaggio, Giovanni Terzi ha incassato l’immediato supporto della compagna, Simona Ventura. Trai commenti dei follower del giornalista, infatti, spicca il “Ti amo” della conduttrice, che gli ha espresso il suo pieno sostegno anche attraverso una delle sue Instagram Stories con un altro messaggio: “Orgogliosa di te“.