Simona Ventura, nota conduttrice italiana in queste settimane alle prese con la conduzione di Game of Games – Gioco Loco, è prossima al matrimonio con il fidanzato Giovanni Terzi. Prima di arrivare al promesso sposo, il cuore della Ventura ha battuto per altri uomini. Tutti gli amori di Simona Ventura.

Simona Ventura: il matrimonio con Stefano Bettarini

La storia d’amore tra Simona Ventura e Stefano Bettarini è stata tra le più chiacchierate, spesso in prima pagina sulle riviste di gossip dei primi anni 2000. Come ha raccontato la Ventura in un’intervista a Non disturbare, “l’ho visto per la prima volta in Sardegna sulla moto d’acqua, aveva i capelli lunghi.

Io presentavo il Cagliari Calcio dove giocava e ci siamo rivisti”.

Il loro amore non è sbocciato subito, soprattutto a causa dell’età del calciatore, di 7 anni più giovane. I due si sono poi sposati nel 1998, e dal loro amore sono nati due figli, Niccolò e Giacomo. Tuttavia, la Ventura ha rivelato che non fu un matrimonio facile soprattutto a causa delle loro carriere. I due non riuscirono a starsi accanto, e questo portò ulteriori difficoltà alla loro relazione.

I tradimenti e la fine del matrimonio tra Simona Ventura e Bettarini

Simona Ventura e Stefano Bettarini si sono separati nel 2004.

Durante un’intervista al Maurizio Costanzo Show, la Ventura aveva rivelato le motivazioni della fine del loro matrimonio. “All’epoca dell’addio sono stata crocifissa perché avevo deciso di lasciarlo, adesso il perché è chiaro a tutti”. Infatti, Bettarini, mentre era nella casa del Grande Fratello, aveva elencato a Clemente Russo tutti i nomi delle sue conquiste, fatte quando era ancora sposato. “Gli ho perdonato tante cose, sapevo dei suoi scivoloni, sapevo tutto. Qualcuna delle sue donne me l’è persino venuto a dire, e avrà sempre la mia stima.

Facevo finta di non vedere”, ha spiegato la conduttrice.

Infine, anche lei ha ceduto a un flirt. È stato questo a farle capire che il matrimonio era arrivato al capolinea. “Io nel matrimonio ho tradito una volta sola, dopo otto anni, lui molte volte. Ma la volta che ho tradito io, ho capito che era finita”, ha rivelato la Ventura. Dopo la separazione, il rapporto è stato difficile e altalenante per molto tempo. Dopo aver messo da parte i rancori, negli ultimi anni sarebbero riusciti a trovare un equilibrio, tornando anche a lavorare insieme e a occuparsi dei figli in serenità.

Simona Ventura e l’amore per Gerò Carraro

Nel 2010 Simona Ventura ha poi iniziato una relazione con Gian Gerolamo Carraro, detto Gerò.

I due si sono incontrati nella sala d’attesa di un ortopedico a causa di due piccoli incidenti avvenuti sulle piste da sci. È stato un colpo di fulmine e dopo un anno sono andati a vivere insieme. Per anni sono sempre apparsi come una coppia felice e inseparabile. In un’intervista su Oggi, la Ventura aveva raccontato così la sua storia con l’uomo: “Gerò e io abbiamo trovato il nostro equilibrio. Abbiamo le nostre discussioni come tutti. Poi facciamo pace. Io ci sono sempre, in ogni istante, per lui e lui per me, e questo azzera tutte le malelingue”.

La coppia nel 2014 ha anche adottato una bambina di nome Caterina. Tuttavia, nel 2018 i due hanno annunciato con un video pubblicato su Instagram la loro separazione.

Simona Ventura: matrimonio in vista con Giovanni Terzi

Poco tempo dopo la rottura con Gerò, è arrivato nella vita di Simona Ventura Giovanni Terzi, noto giornalista e scrittore. L’amore è scattato subito in modo coinvolgente, come ha raccontato la Ventura in un’intervista al Corriere: “Giovanni è stato un dono del cielo. Un amore bello e inaspettato.

È un uomo colto e profondo. E soprattutto non ci giudichiamo, ci accettiamo così come siamo”. Questa affermazione è stata sicuramente confermata dal post pubblicato da Terzi su Instagram per i 56 anni della conduttrice.

Nonostante la storia sia relativamente recente (a oggi circa un paio d’anni), i due avevano progettato di sposarsi già prima della pandemia. Il lockdown della scorsa primavera non ha fatto altro che rinforzare questo proposito. Come ha raccontato la Ventura durante un’intervista a Verissimo della scorsa estate, “Dopo un anno e mezzo insieme abbiamo capito che i tempi sono maturi. Giovanni e io ci sposiamo. Anzi, se non ci fosse stato il lockdown lo avremmo già fatto”. E ha proseguito: “Appena si potrà stare senza mascherina, lo faremo”.