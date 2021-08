Raoul Bova ha compiuto 50 anni: il romantico gesto di Rocìo Morales per l’importante traguardo dell’attore

Gossip

Raoul Bova festeggia i suoi 50 anni in compagnia della fidanzata Rocìo Morales, che ha condiviso sui social uno scatto e un messaggio colmo d'amore per lui.

Quello festeggiato da Raoul Bova lo scorso 14 agosto è un traguardo davvero importante. L’attore ha infatti compiuto 50 anni e ha festeggiato il “suo giorno” insieme alla compagna Rocìo Morales, che ha scritto per lui un romantico messaggio sui social.

Raoul Bova compie 50 anni: la dedica speciale di Rocìo Morales

Raoul Bova ha concluso la stagione televisiva con il successo di Buongiorno, mamma! fiction di Canale 5 nella quale ha ricoperto uno dei ruoli principali. Ora per lui e per la sua famiglia è tempo di vacanze estive e di festeggiamenti. Lo scorso 14 agosto l’attore ha compiuto 50 anni e la sua compagna Rocìo Morales ha organizzato per lui una speciale festicciola.

Bova e la modella di origine spagnola sono genitori di due bambine: Luna nata nel 2015 e Alma nata nel 2018.

La coppia ha preferito non condividere le immagini dell’evento sui social, ma la fidanzata dell’attore ha comunque voluto pubblicare uno scatto per ribadire pubblicamente l’amore provato per il compagno. Nella fotografia in bianco e nero, Rocìo e Raoul si baciano romanticamente illuminati dalla luce dei fuochi d’artificio alle loro spalle. Lei indossa un elegante abito da sera chiaro, di cui si vede solo parte del bustino, mentre lui ha una camicia dalla foggia estiva.

“Follemente“ commenta Rocìo taggando il suo fidanzato. “Auguri amore mio!– aggiunge dolcemente- e buon ferragosto a tutti…”.

Raoul Bova festeggia i 50 anni con uno scatto d’infanzia

Se la fotografia pubblicata dalla Morales ha raccolto numerosi commenti di amici, fan e colleghi dell’attore, altrettanti sono stati quelli lasciati sotto il post condiviso dallo stesso Raoul Bova nelle ultime ore. Ieri, sul suo profilo Instagram è infatti apparso uno scatto che sembra essere uscito direttamente dall’album dei ricordi, in cui lui, appena “1enne”, posa al fianco di un’altra bambina, forse una delle sue due sorelle.

“Grazie a tutti per i tantissimi e bellissimi auguri” commenta Bova. “Qui compivo il mio primo anno di vita” aggiunge collocando nel tempo il tenero scatto, che lo ritrae seduto su una sedia. La bimba al suo fianco tiene una mano ferma sul suo pancino, come a volersi assicurare che non cada, e sorride contenta e vestita a festa. Anche il piccolo Raoul indossa abiti eleganti: un paio di pantaloncini corti e scuri e una maglietta dalle maniche lunghe con il colletto. Sul suo volto c’è tutta la sorpresa di un bimbo di appena un anno, che con le guance rosse si guarda attorno curioso.