Canzone segreta: la terza puntata dello show di Serena Rossi. Chi sono gli ospiti di questa sera

Venerdì 20 agosto 2021 continua a tenere compagnia ai telespettatori di Rai1 lo show di Serena Rossi andato in onda questa primavera sul primo canale. Canzone segreta torna in televisione con la replica della terza puntata della sua prima edizione che ha visto tra gli ospiti Raoul Bova e tanti altri ancora. Quello che vedremo in televisione nel nuovo appuntamento con il programma che mette al centro le emozioni nascoste degli ospiti vip.

Torna Canzone segreta

Lo show Canzone segreta ha conquistato il pubblico di Rai1 durante la sua prima stagione televisiva, fornendo di fatto un assist ai vertici Rai che non perdono mai l’occasione per riproporre i successi delle loro reti.

Le repliche dello show stanno accompagnando ormai da qualche settimana gli affezionati spettatori del primo canale che potranno cogliere l’occasione per rivedere nuovamente la terza puntata andata in onda il 26 marzo scorso.

Come di consueto gli ospiti vip di puntata sono stati ben sei ed hanno tutti preso posto sulla iconica sedia bianca posta al centro della scena davanti all’immenso palco che ospita l’esibizione emozionante che viene dedicata al personaggio famoso in questione.

Canzone segreta: tutti gli ospiti della terza puntata

Il primo degli ospiti a sedersi di fronte al palcoscenico è stato l’attore Raoul Bova, volto noto di film e fiction di successo del piccolo schermo.

Successivamente è stato il turno di una delle conduttrici di punta della Rai, l’amata Francesca Fialdini. Il pubblico potrà poi godere nuovamente delle sorpresa realizzata per l’attrice Claudia Gerini e per la nota presentatrice Paola Perego ed infine anche quella portata in scena per uno dei volti più amati della tv e della musica anni ’70 e ’80 che risponde al nome di Amanda Lear.

Lo svelamento dell’identità del sesto vip ospite di puntata ha poi rappresentato una novità per il format che ha così incuriosito l’attenzione del pubblico senza rivelarla e lasciando che fossero proprio i telespettatori a subire, quanto il vip, una bella sorpresa.