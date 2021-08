Gossip

La neo mamma Belen Rodriguez ha condiviso poche ore fa una foto sul proprio profilo Instagram. Nulla di strano, per la modella e conduttrice argentina, non fosse per la didascalia che sta facendo domandare ai tabloid se non le sia successo qualcosa. La verità, però, potrebbe essere molto più semplice.

Belen Rodriguez, foto con polemica sul suo profilo Instagram

Se le storie del profilo Instagram di Belen Rodriguez sono dominate dalla piccola Luna Mari, tra i post è comparsa una foto con una particolare didascalia che non è passata inosservata. Belen, che nelle ultime settimane si è già mostrata pronta a rispondere per le rime agli hater che puntualmente la attaccano, ha pubblicato una foto di se stessa in costume, al contrario.

Scatto artistico, ma l’attenzione in questo caso è per le parole che l’accompagnano.

Belen ha scritto: “Il problema é che viviamo in un mondo in cui più stron*o sei e più ottieni, più sei buono e più la gente se ne approfitta. Un mondo in cui la mala educazione é la normalità e la gentilezza una perdita di te tempo. #unmondocosialcontrario“. Alcuni tabloid hanno iniziato a ipotizzare ad una polemica con qualcuno che ha tradito la sua fiducia, ma la verità potrebbe essere più semplice.

Ad una veloce ricerca, la frase postata da Belen non è scritta di suo pugno ma è una di quelle che ciclicamente viene ricondivisa da numerose pagine e per la quale è difficile trovare un origine. Una citazione, quindi, un aforisma adatto ad uno stato d’animo che, però, potrebbe non nascondere chissà quale caso. Resta una sottesa vena polemica, comprensibile considerando gli attacchi che riceve spesso e non volentieri.

Belen Rodriguez culla la piccola Luna Mari: il video tra le storie Instagram

Scorrendo tra le attività del profilo in cerca di indizi, spuntano però solo teneri momenti tra Belen Rodriguez e la figlia Luna Mari, nata il 12 luglio.

La celebre madre culla la neonata tentando di farla addormentare, mentre in altre storie ancora, compare il fratello di Luna Marì, quel Santiago nato dal matrimonio con Stefano De Martino. Il primogenito poche settimane fa aveva intenerito i fan della showgirl argentina con un bellissimo gesto.