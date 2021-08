Giorgia Soleri, insulti e aguri di morte e complicazioni dopo l’operazione. La denuncia sui social

Gossip

Giorgia Soleri, dopo la delicata operazione alla quale si è sottoposta, ha deciso di prendersi una pausa dai social. Dietro questa decisione, ha detto la stessa sul suo profilo Instagram, la valanga di insulti e minacce che ha ricevuto non solo negli ultimi giorni, ma da quando ha deciso di mettersi in prima linea raccontando la sua vita da giovane donna che da anni lotta contro l’endometriosi.

Proprio gli ultimi insulti ricevuti l‘hanno spinta a prendersi una pausa dai social, come lei stessa ha annunciato dopo aver resi noti alcuni dei messaggi ricevuti.

Giorgia Soleri: insulti e minacce dopo l’operazione

“Nonostante la valanga d’amore che sto ricevendo, continuo a ricevere anche (pubblicamente e privatamente, sul mio profilo e in giro nel web) commenti di questo tipo (vi evito gli auguri di morte e di complicazioni dell’intervento)” questo la denuncia di Giorgia Soleri sui social, che ha aggiunto: “Tutto questo perché ho deciso di usare il mio dolore e la mia pelle per fare sensibilizzazione su una malattia come l’endometriosi ancora semi-sconosciuta e sottodiagnosticata, che continua ad essere sminuita e che mi è costata un intervento (probabilmente, se av essi avuto la diagnosi in tempi brevi me lo sarei evitata)”.

Giorgia Soleri ha così deciso di prendersi una pausa dai social, dopo aver ringraziato tutti coloro che l’hanno ricoperta di affetto, e le hanno mostrato vicinanza e amore, dicendo: “Non pensavo di poter ricevere tanto bene e tanta premura, quindi ci tengo a ringraziarvi profondamente“. L’influencer ha però deciso di prendersi una pausa dai social: “Il mio corpo ha bisogno di attenzioni e di energie, e la mia salute mentale (che, come immaginerete, è messa a dura prova dopo un intervento) deve essere tutelata“.

I messaggi ricevuti da Giorgia Soleri

“Che co***!E basta con questa operazione!!!

Ma viviti la tua sofferenza e non rompere“, ha scritto un utente. “Chissà Damiano che due p*** gli sono venute per dover sopportare sempre questa incessante lagna” ha scritto un altro, e ancora “Serve parlarne così potete fare le vittime! L’unica cosa che sapete fare (…)“. E tanti ancora, tutti pubblicati nelle sue Instagram Stories.