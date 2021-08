Valentino Rossi e Francesca Sofia Novello, vacanze da futuri genitori: la foto in bikini mostra il pancino

Gossip

L’estate di Valentino Rossi e Francesca Sofia Novello prosegue a gonfie vele. La coppia ha annunciato da poco di essere in attesa della loro prima bambina, che cresce nel pancino della mamma, già immortalato in qualche scatto. Il motociclista e la sua fidanzata stanno trascorrendo gli ultimi giorni di relax estivo a bordo di una barca.

L’estate di Valentino Rossi e Francesca Sofia Novello: le foto in bikini con il pancino

Valentino Rossi ha sorpreso non poco i suoi fan nelle ultime settimane. Lo scorso 5 agosto il pluricampione di MotoGP ha annunciato il suo ritiro dalle competizioni, chiudendo un’era durata ben 25 anni.

Una quindicina di giorni più tardi invece, lui e la sua fidanzata Francesca Sofia Novello hanno rivelato di essere in dolce attesa di una bambina. Le prime immagini del pancino non sono ovviamente tardate ad arrivare e la stessa compagna di Valentino ha ammesso: “Mi fa ancora super strano”. I futuri genitori stanno vivendo la loro ultima vacanza senza bambini e le immagini scattate da Chi li ritraggono rilassati a bordo di una barca.

Il settimanale ha fotografato Valentino e Francesca al largo di Pesaro, su uno yacht di lusso dalla lunghezza di 26 metri. Nelle immagini la coppia appare complice e affiatata.

Entrambi nuotano insieme in acqua e si coccolano teneramente. Lo scatto scelto come copertina dell’ultimo numero del magazine si vede la Novello che scende le scale della barca per raggiungere il suo fidanzato in acqua. Francesca indossa un costume a righe bianche e blu e mostra un fisico atletico e tonico . Dallo slip a vita alta in stile “pin up” si intravede il pancino.

Francesca Sofia Novello sfoglia il libro dei nomi: come si chiamerà il figlio di Valentino Rossi?

In queste ore, sul profilo Instagram di Francesca Sofia Novello è apparsa un’Instagram storie che lascia ben intendere come lei e Valentino Rossi si stiano preparando all’arrivo del loro primo figlio.

Com’è ormai noto la coppia è in attesa di una bambina, ma non sembrerebbe essere ancora chiaro quando potrebbe nascere. A giudicare dalle dimensioni del pancino sembrerebbero mancare ancora alcuni mesi, ma i futuri genitori non vogliono farsi trovare impreparati al lieto evento.

Ecco quindi che Francesca si è già munita del “libro dei nomi”, un testo contenente tutti i nomi ordinati dalla A alla Z e accompagnati dal loro significato. Ieri sera la fidanzata di Valentino ha condiviso sul suo profilo un’immagine in cui si vede la sua mano intenta a sfogliare il libro.

Chissà se lei e il futuro papà sono già riusciti a scegliere il nome o se invece sarà necessario consultare ancora il libro prima di giungere a una decisione.