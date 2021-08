Kledi Kadiu papà per la seconda volta: il dolce scatto per annunciare la nascita del figlio commuove i fan

Gossip

Kledi Kadiu annuncia la nascita del suo secondogenito. Il ballerino diventa papà per la seconda volta, dopo l'arrivo di Lea, nata nel 2016. Lui e sua moglie Charlotte Lazzari hanno comunicato entusiasti la notizia.

La famiglia di un noto volto di Amici di Maria De Filippi si è allargata. Il ballerino ed ex docente del talent show Kledi Kadiu è diventato papà per la seconda volta. Lui e sua moglie Charlotte avevano annunciato l’arrivo del loro secondo figlio mesi fa e in queste ore sui social sono apparse le prime immagini del piccolo.

Kledi Kadiu papà per la seconda volta: la prima foto del figlio

“La famiglia sta per allargarsi. Ad agosto arriverà una nuova gioia” così Kledi Kadiu e sua moglie Charlotte Lazzari avevano annunciato il prossimo arrivo del secondo figlio, su Instagram a febbraio. La coppia aveva condiviso sul profilo del ballerino uno scatto in cui posava con le prime ecografie del piccolo in mano, anticipando anche il mese di nascita.

Il ballerino e la sua consorte avevano preferito non rivelare il sesso del bambino, evitando quindi di far sapere il nome scelto per il nascituro. Ieri, dopo una lunga attesa, la famiglia si è allargata davvero: è nato il piccolo Gabriel. Il bimbo è il secondogenito di Kledi e Charlotte, che dal 12 giugno 2016 sono già genitori di Lea.

Kledi ha condiviso un’immagine in cui si vede la manina del figlio che spunta dalla manica azzurra di un vestito da neonato.

Dietro alle dita chiuse a pugnetto si scorgono una guancia e un occhio del bebé. “Gabriel“ scrive il ballerino aggiungendo un cuoricino azzurro. “29 agosto 2021, 13:48“ commenta ancora specificando giorno e ora di nascita.

La stessa immagine è stata condivisa dalla moglie dell’ex volto di Amici. “Gabriel. 3.950g di amore puro” ha commentato Charlotte emozionata.

Kledi Kadiu e Charlotte Lazzari: auguri e ringraziamenti dopo il parto

Nella giornata di ieri, sul profilo Instagram di Kledi è apparso un breve messaggio di ringraziamento rivolto alle persone che sono state vicine alla sua famiglia nel corso delle ultime ore.

“Grazie per tutti i vostri messaggi calorosi“ ha scritto il ballerino, rivolgendosi ai fan e agli amici che hanno accolto con entusiasmo la notizia dell’arrivo del bebé. Fra i vip che hanno reagito pubblicamente alla notizia ci sono Lorella Cuccarini, che ha scritto “Congratulazioni”, Giulia Pauselli che ha commentato “Amore di zia”, la nuova vincitrice di Amici Giulia Stabile, che ha lasciato un cuoricino azzurro e uno smile a fianco della foto, e molti altri.

“Charlotte e Gabriel stanno bene e sono in buone mani” ha rassicurato Kledi fra le sue storie. “Grazie a tutto il personale, infermieri e ostetrice dell’ospedale di Rimini” ha aggiunto riferendosi alle persone che hanno seguito la moglie e il figlio.

“Con la loro professionalità e preparazione ci hanno veramente fatti sentire a casa” ha concluso contento.