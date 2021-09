Coniugi uccisi, fatti a pezzi e nascosti in una valigia a Firenze: la nuora voleva nascondere una gravidanza

Cronaca Nera

La coppia era scomparsa il 1 novembre 2015, per poi essere ritrovata fatta a pezzi e nascosta in 4 valigie

Ci sarebbe una svolta nel caso della coppia di coniugi scomparsa e ritrovata morta, fatta a pezzi e nascosta in 4 valigie a Firenze. Pare infatti che la posizione della nuora, Elona Kalesha, si sia aggravata con l’identificazione dell’ipotesi primaria del movente.

Uccisi e fatti a pezzi per mantenere un segreto

Elona Kalesha avrebbe ucciso i coniugi Sheptim e Teuta Pasho per nascondere un segreto, ovvero che aspettava un figlio da un altro uomo. Questo secondo l’accusa sarebbe il movente che avrebbe spinto la donna ad uccidere la coppia di coniugi, per poi farne sparire le tracce facendoli a pezzi e nascondendo i resti in quattro valigie abbandonate nei campi intorno al carcere di Sollicciano, Firenze.

Elona Kalesha si trova in carcere dal mese di dicembre scorso. La presunta gravidanza risalirebbe al 2015 quando si sarebbe recata in ospedale per abortire intorno al mese di ottobre; i coniugi Pasho sarebbero scomparsi il 1 novembre, il giorno prima della scarcereazione del figlio Taulant Pasho.

Taulant Pasho non sapeva della gravidanza

Secondo quanto raccolto dalla pm Ornella Galeotti, e presentato davanti al Tribunale del riesame di Firenze durante l’udienza per l’istanza di scarcerazione, Taulant Pasho pare non fosse a consocenza della presunta gravidanza dell’allora fidanzata.

Inoltre avrebbe negato di essere lui il padre del bambino dato che ai tempi era in carcere; inoltre pare anche che la madre di Taulant avrebbe manifestato il desiderio di voler parlare al figlio di una questione riguardante la nuora.

L’udienza di Elona Kalesha è stata rinviata al 20 settembre

L’udienza d’istanza di scarcerazione per Elona Kalesha è stata rinviata al 20 settembre.

I legali difensori della donna hanno richiesto questa data per avere il tempo di visionare i nuovi documenti d’accusa; per la difesa non ci sono tracced i Dna della donna sulle valigie contenenti i resti dei coniugi.

I coniugi scomparsi e ritrovati fatti a pezzi in 4 valigie

Sheptim e Teuta Pasho, 54 e 52 anni, sono scomparsi il 1 novembre 2015, i loro resti sono stati ritrovati nei presi del carcere di Sollicciano, Firenze, dove ai tempi il figlio della coppia Taulant si trovava. Un mistero che sembrava essere andato incontro ad una svolta con l’arresto Elona Kalesha. La donna, secondo il decreto di fermo, è accusata di omicidio, occultamento e vilipendio dei cadaveri di marito e moglie.