Green Pass: scattano le nuove regole con l’obbligo della certificazione verde. Cosa cambia e come utilizzarlo

Il 1 settembre è arrivato e con esso anche lo scattare delle nuove norme relative al Green Pass. Sarà infatti obbligatorio per viaggiare, frequentare scuola e università, in aggiunta alle regole già in vigore. La certificazione verde sarà richiesta in zona bianca, gialla, arancione e rossa e gli unici esclusi saranno i bambini sotto i 12 anni, i soggetti esenti per motivi di salute su certificazione medica.

Come cambiano le regole del Green Pass

La validità del Green Pass è stata estesa a 12 mesi, dal 1 settembre sarà obbligatorio per tutto il personale scolasico e universitario, gli studenti e gli studenti universitari.

Allo stesso modo il Green Pass sarà obbigatorio per navi, traghetti adibiti a trasporto interregionale, Inter City, Inter City notte, treni e altri mezzi di trasporto. Le nuove misure andranno ad aggiungersi a quelle già in vigore dal 6 agosto scorso riguardanti soprattutto i luoghi della ristorazione e di aggregazione sportiva.

L’elenco di tutti i luoghi in cui sarà obbligatorio esibire il Green Pass

Ecco l’elenco dei luoghi in cui sarà obbligatorio esibire il Green Pass a partire dal 1 settembre:

Aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone

adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone Navi e traghetti adibiti al trasporto interregionale (esclusi quelli dei collegamenti marittimi dello Stretto di Messina).

adibiti al trasporto interregionale (esclusi quelli dei collegamenti marittimi dello Stretto di Messina). Treni tipo Inter City, Inter City Notte, Alta Velocità (esclusi i regionali per il momento)

tipo Inter City, Inter City Notte, Alta Velocità (esclusi i regionali per il momento) Autobus adibiti al servizio di trasporto delle persone, che viaggiano su strada in modo continuativo o peridodo su un percorso che collega più di due regioni aventi orari, itinerari, frequenze e prezzi prestabiliti. Lo stesso vale per autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente (esclusi quelli per trasporto regionale e pubblico locale).

Questi vanno ad aggiungersi a:

Bar al chiuso (escluso per la consumazione al bancone)

Ristoranti al chiuso

Spettacoli aperti al pubblico

Eventi e competizioni sportive

Musei

Sagre

Fiere

Convegni e congressi

Centri termali

Parchi tematici e di divertimento

Centri culturali

Centri sociali e ricreativi (per le attività al chiuso ma escluse quelle per l’infanzia compresi i centri estivi)

Attività di sale gioco

Sale scommesse

Sale bingo

Casinò

Concorsi pubblici

E se non si fosse in possesso del Green Pass?

Chi non fosse in possesso del Green Pass, dovrà essere in possesso di un tampone molecolare o rapido negativo fatto nelle 48 ore precedenti, oppure risultare guariti dal Covid da almeno 6 mesi.

Al momento resta ancora in vigore il certificato di esenzione, come da circolare del Ministero della Salute del 5 agosto, comprendenti anche i vaccinati con Reithera.