Star in the Star, svelato il nome di un concorrente prima dell’inizio della trasmissione: l’indiscrezione

TV e Spettacolo

Star in the Star è il nuovo format condotto da Ilary Blasi. Prima ancora del uso inizio sembrerebbe essere già emerso il nome di uno dei suoi concorrenti, che doveva rimanere segreto

Star in the Star sarà uno dei nuovi programmi proposti da Canale 5 nella nuova stagione televisiva che sta iniziando in questi giorni. Il format, che si presenta come a metà fra le trasmissioni Rai Il cantante mascherato e Tale e quale Show dovrebbe avere come clausola essenziale la segretezza dei nomi dei suoi partecipanti. A quanto pare però in queste ore è già emerso il nome di uno dei vip invitati a prendere parte allo show.

Star in the Star arriva su Mediaset: Ilary Blasi al timone

Star in the Star è il nuovo format giunto a Mediaset direttamente dalla Germania, dove sembra aver ottenuto un certo successo.

In Italia, andrà in onda su Canale 5 e a condurlo ci sarà Ilary Blasi. Il format si presenta come una “via di mezzo” fra Il cantante mascherato e Tale e quale Show. I protagonisti sono personaggi famosi chiamati a interpretare le leggende della musica, cercando di somigliare loro in tutto e per tutto. Trucchi, lezioni di canto e portamento ed effetti speciali garantiscono la buona riuscita dell’esibizione imitativa. A quanto pare, i giudici e il pubblico vengono interrogati a fine esibizione, per scoprire l’identità della celebrità protagonista della performance appena vista.

A giudicare i vari talenti ci saranno il comico Andrea Pucci, la cantante Marcella Bella e, stando alle più recenti indiscrezioni, anche Claudio Amendola. Nonostante la necessaria segretezza sui concorrenti della trasmissione, in queste ore sembrano essere emersi interessanti dettagli proprio su uno di loro.

Star in the Star: svelato un concorrente prima dell’inizio

È di queste ore la notizia diffusa in esclusiva dal DavideMaggio.it. L’esperto di gossip dichiara di essere venuto a conoscenza di un indiscrezione sul “cast segretissimo” di Star in the Star.

“DavideMaggio.it è in grado di anticiparvi quella che dovrebbe essere la prima stella a calarsi in un’altra stella nel nuovo show di Canale 5” si legge sul sito. “Come a Il Cantante Mascherato, anche a Star in The Star gli elementi investigativi e sorpresa sono fondamentali per la riuscita dello show” ricorda. “Se pure Ilary Blasi è all’oscuro di tutto, noi no. Vi riveliamo infatti uno dei vip in pole position per prendere parte allo show” annuncia Maggio.

Star in the Star: chi è il concorrente non più segreto

“Si tratta di un cantante over (classe 1945), noto per la sua forza e potenza, che negli anni duemila si è trasformato in un’icona del reality show ed ora è pronto a ‘ricominciare‘ come imitatore misterioso” scrive Davide Maggio lasciando spazio a una chiara allusione.

“Salvo ripensamenti dell’ultima ora, a Star in the Star ci sarà Adriano Pappalardo” dichiara poi con certezza. “Il vulcanico interprete dovrebbe calarsi nei panni di un big nella musica come Michael Jackson, Claudio Baglioni o Zucchero… Chi potrebbe mai imitare?” domanda curioso.

“Pappalardo, peraltro, è stato ospite della prima edizione de Il Cantante Mascherato perchè sospettato di essere il Leone (che era Albano)” ricorda ancora.

Per scoprire se l’indiscrezione di Maggio è reale, non resta che attendere il prossimo giovedì 16 settembre, quando Star in the Star avrà inizio.