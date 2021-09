Barbara d’Urso: condoglianze in diretta per Dodi Battaglia. La conduttrice ricorda Paola Toeschi

TV e Spettacolo

Paola Toeschi si è spenta a 51 anni a causa di un tumore al cervello. La conduttrice l'aveva incontrata in passato e ha voluto ricordarla così

Anche Barbara d’Urso si è unita al dolore e al cordoglio per la morte di Paola Toeschi, la moglie di Dodi Battaglia morta ad appena 51 anni per un tumore al cervello. La conduttrice, tornata in onda con il suo Pomeriggio 5 totalmente rinnovato, aveva più volte incontrato Paola Toeschi durante le sue trasmissioni.

È stato Dodi Battaglia a dare l’annuncio della scomparsa della moglie, lo ha fatto con un post pubblicato sul suo profilo Instagram con il quale ha voluto tramsettere tutto lo strazio di questo momento.

Il messaggio di cordoglio di Barbara d’Urso per Dodi Battaglia

A ridosso della chiusura della prima puntata di Pomeriggio 5, Barbara d’Urso ha voluto ricordare Paola Toeschi, la cui morte è stata annunciata oggi da Dodi Battaglia.

Poche parole ma sentite, quelle della conduttrice, che ha voluto ricordare la moglie del chitarrista dei Pooh così: “Volevo unirmi alla tristezza e al dolore del nostro grandissimo amico che è Dodi Battaglia, si è spenta la sua amatissima moglie che conoscevamo un po’ tutti“.

Barbara d’Urso ha poi aggiunto: “È stata anche qui in trasmissioni che io conduco, quindi grazie davvero a Paola per la dolcezza che ha regalato a tutti quanti, soprattutto a Dodi.

Mi unisco al dolore di tutta la famiglia“.

La morte di Paola Toeschi, moglie di Dodi Battaglia

Paola Toeschi si è spenta a 51 anni a causa di un tumore al cervello contro il quale lottava dal 2010. Attrice, moglie di Dodi Battaglia dal 2011, e madre di Sofia, Paola Toeschi aveva raccontato la sua battaglia contro la malattia in un libro. Nel corso degli ultimi mesi aveva raccontato in più occasioni di aver ritrovato stabilità psicologica anche grazie alla fede; era infatti diventata molto devota alla Madonna di Medjugoire, facendo anche due pellegrinaggi all’anno.

Intorno al dolore di Dodi Battaglia si sono stretti amici e famigliari, tra questi anche Roby Facchinetti che ha voluto ricordare Paola Toeschi con un toccante post.