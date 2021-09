Mike Bongiorno e la storia d’amore con Daniela, il ricordo di lei: “Non si pensava potesse diventare così”

TV e Spettacolo

Daniela Zuccoli è stata sposata con Mike Bongiorno per 40 anni. "Una fortuna" come ha sempre detto, anche quella di essere con lui il giorno in cui è morto

Sono passati 12 anni dalla morte di Mike Bongiorno, lo storico conduttore si trovava con la moglie in una suite dell’hotel Metropole di Montecarlo. Una mattina come tante, ha ricordato in una vecchia intervista la moglie, seguita ad un’occasione di gioia, la festa del 20esimo compleanno del figlio Leonardo. Un malore lo ha colto all’improvviso, stroncandolo ad 85 anni, lasciando il mondo dello spettacolo italiano orfano di uno dei suoi pilastri.

La vita di Mike Bongiorno è stata un’avventura incredibile vissuta nel mondo della televisione italiana, accanto a lui, sempre presente, la moglie Daniela che ancora oggi gli è legatissima e ricorda i loro momenti insieme con affetto.

Il matrimonio tra Mike Bongiorno e Daniela Zuccoli

Quello con Daniela Zuccoli è stato il terzo matrimonio di Mike Bongiorno. Il primo risale al 1948, con Rosalia Maresca cantante lirica italoamericana; i due si sono sposati a New York nel 1948 ma il matrimonio è stato annullato 4 anni più tardi perché lei non voleva avere figli. Il secondo matrimonio risale al 1968, con Annarita Torsello, giornalista, i due si sono separati nel 1970.

Nel 1972 Mike Bongiorno sposa Daniela Zuccoli, grande amore della sua vita e madre dei suoi tre figli: Michele Pietro Filippo, nato nel 1972 oggi registra e produttore. Nicolò, nato nel 1976, oggi regista e sceneggiatore e infine Leonardo, nato nel 1989.

La proposta di matrimonio di Mike Bongiorno a Daniela Zuccoli

Un amore durato 40 anni e finito in un momento improvviso, inaspettato. Daniela Zuccoli lo ricorda bene ancora oggi, insieme fino alla fine. Ricordando i primi momenti insieme, in una vecchia intervista, Daniela aveva detto: “Era nata una storia d’amore, ma non si poteva pensare che diventasse una storia così”.

La proposta di matrimonio è arrivata durante una passeggiata al lago, quel lago che ha segnato ogni tappa della loro vita insieme. Come raccontato da Daniela che lui si è inginocchiato all’improvviso, dopo che un amico aveva scattato loro una foto e, come lei ha detto: “Ti amo, ma voglio che tu sia la compagna della mia vita, e io gli ho detto che sì, si poteva trovare”.

Ancora oggi Daniela sente Mike vicino: “Sono la donna più fortunata del mondo, perché stare con Mike per 40 anni è stato un dono”. Ha detto Daniela Bongiorno in un vecchia intervista, “Ha insegnato tanto ai nostri figli, ha trasmesso tanti valori a tutta Italia.

Io posso solo ringraziare il cielo di averlo avuto, è sempre con me”. “Parlo con lui anche se non c’è più, Mike c’è in un modo tale che a volte dico delle cose, come se rispondessi a lui. Abbraccio delle persone e sento un collegamento con lui”.

L’ultima mattina insieme: l’8 settembre 2009

Lei è sempre stata la sua spalla, come la stessa Daniela ha raccontato: “Io c’ero sempre e la cosa incredibile e bellissima è che io c’ero nel momento in cui è morto. Può succedere il contrario e invece no.

Il destino per noi ha deciso che dovevamo stare insieme, fino alla fine”.

“Quelli sono stati giorni molto speciali” ha raccontato ancora Daniel, ricordando gli ultimi giorni di vita di Mike. “Era il compleanno di Leonardo, compiva 20 anni”. Quel giorno, ha raccontato, Mike aveva deciso di andare alla festa del figlio decidendo di fargli un discorso molto particolare sulla vita: “Gli disse, ragazzi non disperate mai nella vita, abbiate sempre la forza di reagire, abbiate coraggio… guardate io come sono fortunato”.La mattina dopo, racconta Daniela Bongiorno, si sono svegliati: “Mi sveglia, mi da il giornale, mi fa dei grattini e poi ha ordinato la colazione.

Io gli preparo le cose come al solito, poi lui si mette lì, sulla poltrona a leggere il suo giornale, e lì io ho pensato a come stessi bene con lui ma in quel momento non gliel’ho detto”.

Poi tutto è accaduto come in un soffio di vento: “In quel momento arriva una foto di Luce, io gliela faccio vedere e lui mi ha detto le sue ultime parole- Che bella, sembri tu quando prendi il sole– Poi dopo lui è caduto”. Nel ricordare gli ultimi momenti di vita di Mike Bongiorno, Daniela afferma di avere un grande rimpianto, il fatto di non avergli detto quello che pensava in quegli ultimi istanti, ovvero quanto fosse felice di averlo sposato e quanto fosse stata fortunata: “Non tralasciate mai quando volete dire una cosa bella, non date nulla per scontato. È importante”.