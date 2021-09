Chiara Ferragni, lo scatto hot accende i bollenti spiriti. La reazione di Fedez è tutta da ridere

Gossip

Chiara Ferragni come non si era mai vista prima. L’imprenditrice digitale si mostra senza veli sui social, scatenando le reazioni più disparate. Lo scatto è stato accompagnato da una provocazione rivolta soprattutto a tutti coloro che le hanno rivolto critiche anche pesanti rifacendosi a quella litania che: “Se una mamma non puoi...”

In tanti hanno commentato lo scatto hot, tra questi anche il marito Fedez che non ha nascosto il suo apprezzamento alla mise di pizzo mostrata dalla moglie.

Chiara Ferragni e lo scatto hot che infiamma i social

L’imprenditrice digitale ha postato uno scatto senza veli, o per meglio dire, uno scatto tutto pizzi e vedo-non vedo decisamente sexy ma non volgare. I selfie postati su Instagram sono stati accompagnati da una didascalia forse ancora più piccante della foto stessa, una vera e propria risposta, secca e decisa, ai suoi detrattori che costantemente la bersagliano nei commenti.

Soprattutto dopo la nascita della secondogenita, baby Vitto, Chiara Ferragni è stata criticata per i suoi scatti e i suoi look, ritenuti da molte mamme poco appropriati al suo ruolo di madre.

Giudizi e commenti, frutto di un pensiero retrogrado tipicamente italiano, che vede la donna-madre come una creatura mistica che rasenta la perfezione angelica degna della Beatrice di Dante: asessuata e senza desideri, bisogni e necessità. La Ferry però non ci sta e ha deciso di prendere una netta posizione a riguardo: “Foto di me che sono mamma ed allo stesso tempo uso abbigliamento intimo“, chiaro no?

Chiara Ferragni sta lavorando alla pubblicità di un noto brand di intimo italiano, e proprio per questo ha postato diverse foto sul suo profilo Instagram e nelle sue storie.

Entrambe hanno ottenuto commenti positivo di grande apprezzamento.

Ovviamente in tanti si sono detti pronti ad assistere alle critiche: “Prendo i pop corn in attesa di -Dovresti comportarti da madre quale sei” ha scritto un utente aggiungendo una serie di applausi.

La reazione di Fedez alla foto di Chiara Ferragni

In tanti nei commenti alle foto hanno preso bene gli scatti hot di Chiara Ferragni, ma tutta l’attenzione è concentrata solo su una persona, Fedez. C’è chi ha anche ironizzato scrivendo: “Quando tuo marito è a Roma e tu la tocchi piano per farlo tornare a casa prima“; Fedez ha effettivamente ampiamente apprezzato gli scatti ma ha reagito a modo suo.

Se nei commenti ha scritto frasi tipo “Apperò” oppure “Wellaaaa“, nelle storie si è proprio scatenato: “Sono o non sono un uomo fortunato? Oggettivamente tanta roba quel porta telefono con le perline colorato, fantastico, sono un uomo fortunato perché me lo presterà mia moglie“.