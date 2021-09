Federica Sciarelli, la verità sul futuro addio a Chi l’ha visto?: la giornalista rivela le sue intenzioni

TV e Spettacolo

Questa sera su Rai 3 torna Chi l’ha visto?. Il storico programma dedicato alle persone scomparsa sarà condotto come sempre da Federica Sciarelli. La giornalista è al timone della trasmissione dal 2004 e in una recente intervista ha spiegato quali sono i suoi progetti per il futuro, rompendo il silenzio sul possibile addio a Chi l’ha visto?.

Federica Sciarelli, la verità sull’addio a Chi l’ha visto?

Chi l’ha visto? torna questa sera, mercoledì 8 settembre su Rai3. Per il 17esimo anno di fila, al timone del programma ci sarà Federica Sciarelli, giornalista amatissima dal pubblico.

In vista della nuova stagione televisiva, la conduttrice ha rilasciato un’intervista a DiPiù, tornando a parlare della possibilità di dire addio alla trasmissione.

“Se lascio la trasmissione?” ha domandato riportando il quesito spesso rimbalzato fra i fan. “Ad andarmene ora proprio non ci penso” ha rassicurato. “Dovrà succedere in futuro, sono una giornalista e il mio lavoro è fatto anche di stimoli e cambiamenti“ ha spiegato sicura.

In passato, la Sciarelli aveva rivelato di aver pensato per un periodo ad abbandonare il programma, ma aveva poi spiegato cosa l’aveva convinta a restare.

Federica Sciarelli e l’esperienza a Chi l’ha visto?: “Una seconda famiglia”

Raccontando le storie delle persone scomparse e i casi irrisolti della cronaca nera italiana, Federica Sciarelli ha avuto modo di conoscere in prima persona le famiglie colpite dal dramma. Con loro ha condiviso dolori e speranze, tessendo rapporti di stima e fiducia.

“Conoscendo da vicino le persone che cercano i propri cari, a volte ci divento amica“ ha ammesso Federica. “Ho un bel rapporto con la mamma di Elisa Claps.

Tempo fa mi ha invitata a cena e ho anche dormito a casa sua” ha rivelato.

“Con il papà di Daniele Potenzoni ho scritto un libro che uscirà il 15 settembre, si intitola ‘Il caso Potenzoni’. Lo abbiamo scritto perché non ci arrendiamo, vogliamo trovare questo ragazzo” ha spiegato ancora. “Ormai questo programma è diventato una seconda famiglia per me” la sua conclusione.