Fedez attaccato da Pio e Amedeo sulla Rai replica duramente: scoppia la polemica fra il rapper e i comici

TV e Spettacolo

Fedez è nuovamente al centro della bufera e questa volta per via di Pio e Amedeo. I due comici hanno preso parte ai Seat Music Award ieri sera e proprio qui hanno messo in scena un siparietto che al rapper non è andato a genio. Il duo gli ha infatti lanciato una frecciatina e lui non ha atteso un solo secondo prima di far arrivare le sua dura replica.

Pio e Amedeo lanciano una frecciatina a Fedez: c’è in ballo la censura

Come in molti ricorderanno, in occasione del “Concertone” del Primo Maggio su di Fedez si era scatenata una polemica molto dura.

Prima lo scontro con i vertici Rai, poi il discorso con nomi e cognomi dei politici della lega autori di frasi omofobe, poi ancora la diffusione del video del tentativo di censura e infine la denuncia. Fra Fedez e la Rai la ferita è ancora aperta e non è noto se mai potrà essere risanata.

Ieri sera, sul primo canale della rete pubblica è andato in onda il Seat Music Award e fra i partecipanti vi sono stati anche Pio e Amedeo. I due comici hanno infatti ritirato un premio per il successo di Felicissima Sera. Una volta raggiunto il palco, Pio e Amedeo hanno accolto con un discorso il riconoscimento, ma proprio le loro parole avrebbero scatenato una nuova polemica.

Il discorso di Pio e Amedeo e la frecciatina a Fedez

Dopo aver raggiunto Carlo Conti e Vanessa Incontrada sul palco dello show, Pio e Amedeo hanno fatto il loro discorso. “Grazie alla Rai per non averci censurato“ ha esordito, con quello che a molti e suonato come un chiaro riferimento ai fatti del Primo Maggio. “Se Pio e Amedeo sono in prima serata sulla Rai, vuol dire che la Rai è libera. Nessuno ci ha chiesto cosa avremmo detto” hanno continuato, insistendo sull’argomento.

“Non è che arrivano i bodyguard a prenderti e a cacciarti dal palco. Dai, Federico“ hanno concluso togliendo ogni dubbio sul destinatario delle loro frecciatine.

“’E comprati lo smalto che ho fatto io, comprati la mia valigia’, io farei un applauso alla Rai che non ci ha censurato“ hanno poi ripreso, parlando proprio del merchandasing legato a Fedez. “Si fa la polemica per il traffico sui social e si fa lo swipe up per vendere i prodotti” l’ulteriore commento.

“Questo premio alla libertà di opinione. Augurandoci che la libertà non passi per la decisione di qualche associazione, per l’oligarchia del gusto.

Viva la libertà” la loro conclusione definitiva.

Fedez replica a Pio e Amedeo: la delusione del rapper

In pochi istanti Fedez è venuto a conoscenza di quanto detto da Pio e Amedeo su Rai 1 e ha voluto replicare. “Figo– il suo primo commento- una delle cose più fighe che ho visto in Rai perché l’ho trovata una grande installazione artistica”. “Nella rete in cui tu non vorresti che citassero dei nomi dei politici perché non è presente il contraddittorio, ti ripulisci la coscienza ingaggiando due rivoluzionari anticonformisti, cercando di sput*****e l’avversario, senza contradditorio“ ha polemizzato.

“Bravi tutti, mi è piaciuto, bravi Pio e Amedeo, spero un giorno di diventare un anticonformista, un rivoluzionario, un antisistema come voi. Domani comincerò uscendo per la strada dando del n**ro e del fr***o a tutti, per strappare un sacco di sorrisoni” il suo sfogo.

“Comunque sono un po’ deluso da Pio e Amedeo” ha ancora ammesso Fedez. “Mi avete fatto questo atto rivoluzionario di sdoganare le parole ‘n**ro’ e ‘fr***o’, ma siete in diretta sulla Rai, ma una bella bestemmia non me la tiri?” ha domandato provcatoriamente. “I n***i e i fr***i ti rispondono con un sorriso, i cristiani nemmeno, sono obbligati a perdonarti.

Un po’ arrugginiti, state perdendo lo smalto, se volete ve ne presto un pochino” la sua conclusione.