Aldo Montano, vita privata e carriera dell’olimpionico scelto da Alfonso Signorini per il Grande Fratello vip

Chi è

Lo schermidore Aldo Montano è uno dei Vip scelti da Alfonso Signorini per la sesta edizione del Grande Fratello vip che si preannuncia scoppiettante come non mai. Da sempre sotto le luci dei riflettori per i suoi famosi flirt con donne dello spettacolo, l’olimpionico si propone come uno dei leader di questa edizione pronto a mettersi a nudo sotto le poco discrete telecamere del reality show di Canale 5.

Aldo Montano: la carriera da sportivo e la partecipazione ai programmi tv

Aldo Montano è un famoso schermidore italiano, se non il più famoso, nato a Livorno il 18 novembre del 1978, specializzato nella sciabola che vanta un oro olimpico ai Giochi di Atene 2004 che lo hanno reso celebre dandogli una grande visibilità sia nel mondo dello sport che in quello dello spettacolo (senza contare la partecipazioni alle ultime olimpiadi, quelle di Tokyo).

Proveniente da una famiglia di schermidori che lo avevano preceduto nella partecipazione alle Olimpiadi e ha proseguito la passione di famiglia affermandosi a livello mondiale con svariati successi nella specialità della sciabola che lo hanno consacrato negli anni come campione del Mondo, d’Europa oltre che ovviamente come campione Olimpico.

Grazie alle sue imprese nel mondo dello sport si fece notare certamente per la sua avvenenza che lo portò dal 2004 in poi ad essere ospitato a svariati programmi televisivi di successo. La prima a volerlo come presenza fissa a Quelli che il calcio fu Simona Ventura, facendo di fatto da apripista alle sue varie esperienze televisive che lo portarono in giro nei diversi salotti della televisione prima di lanciarlo nel mondo dei reality. Aldo infatti ha già partecipato alla trasmissione La Fattoria, che lo ha visto eliminato alle porte della finale.

Il suo approdo nel GF Vip 6 non rappresenterà dunque una novità per lo schermidore che nel corso del tempo si è abituato ad essere sotto la luce dei riflettori, grazie anche alla partecipazione nel 2016 alla trasmissione Selfie – Le cose cambiano al fianco sempre di Simona Ventura ma stavolta come giurato.

Sul campione, al di là dei meriti sportivi, c’è anche una piccola curiosità scolastica: il voto di maturità di Aldo Montano è stato 54/60.

La vita privata di Aldo Montano: da Manuela Arcuri fino al matrimonio con Olga Plakhina

L’esposizione mediatica che il bel Aldo si è conquistato grazie alla vittoria ai Giochi Olimpici di Atene 2004 è stata sicuramente amplificata dai flirt che lo stesso ha avuto con alcune delle donne più belle del mondo dello spettacolo.

Celebre fu infatti la sua liaison con Manuela Arcuri che diede vita ad una chiacchieratissima storia d’amore che non fece niente altro che estendere la sua fama. In una recente intervista sul Corriere della Sera, aveva raccontato: “Simona (Ventura ndr.) mi diede una chance e da lei conobbi l’attrice famosa: per tre anni ha funzionato“. E ancora: “Di una relazione accantoni i pezzi brutti e tieni solo quelli belli.

Però non rammento grandi litigi. Ma avevo 25 anni e se a 43 ti accapigli con la moglie sulle fesserie, figuratevi a quell’età“.

Dopo la rottura con l’attrice, lo schermidore è stato poi legato alla nota showgirl Antonella Mosetti. Della loro storia, nella stessa intervista, ha un ricordo forse più duro: “Con lei non ho costruito qualcosa di importante. Siamo stati insieme per sette anni, ma l’idea della famiglia non si formava. E quando cominci a perdere i pezzi, tutto si sgretola“.

Lo sportivo ha poi trovato l’amore della sua vita, l’atleta e modella russa Olga Plakhina.

La bellissima coppia, spesso insieme anche sui social, ha due bambini: Olympia nata nel 2017 e Mario Jr. venuto al mondo qualche mese fa.