Patrizia De Blanck è guerra su Instagram con Anna Pettinelli. La risposta al veleno della contessa

Patrizia De Blanck e Anna Pettinelli ai ferri corti su Instagram. La contessa non ha gradito le dichiarazioni fatte dalla conduttrice radiofonica su Twitter alle quali ha risposto piccata su Instagram. Tutto è partito dall’ingresso nella Casa del Grande Fratello Vip delle tre sorelle Hailè Selassiè, principesse, che hanno già dato tanto da parlare.

Lo scontro è avvenuto sui social, tra i commenti estasiati dei rispettivi fan; da una parte chi chiede la partecipazione di Anna Pettinelli come opinionista al GF Vip. E dall’altro estasiati dalla schiettezza schiacciante della Contessa.

Anna Pettinelli velenosa contro le principesse del GF Vip

Tutto è partito da un post pubblicato da Anna Pettinelli su Twitter, in merito all’ingresso delle tre sorelle Hailè Selassiè nella Casa: “Ma’ste tre smandrappate???

Tre principesse?” ha scritto la conduttrice dopo il loro ingresso. Ma il suo tweet non è finito qua!

L’affondo a Patrizia De Blanck

Il tweet di Anna Pettinelli prosegue poi con un richiamo alla Contessa De Blanck, tra i protagonisti indiscussi della scorsa edizione del Grande Fratello Vip: “Beh se è nobile la De Blanc può essere nobile chiunque.

Quota coatta presente!”

Patrizia De Blanck risponde ad Anna Pettinelli

Patrizia De Blanck non ci ha pensato due volte a rispondere per le rime alla conduttrice. La contessa ha usato il suo solito aplombe: “Anna Pettinelli dimostra la sua ignoranza già scrivendo in modo sbagliato il mio cognome. Beh, se Anna Pettinelli è una conduttrice radiofonica chiunque può condurre in radio. La differenza tra noi? Io sono Nobile, lei con questa uscita ha dimostrato di essere ignobile! Detto ciò a congedo con il mio vaffa liberatorio!

“

Patrizia De Blanck ha recentemente ricordato il suo ingresso nella Casa del Grande Fratello Vip postando foto e video della passata esperienza. In tanti poi l’hanno taggata nelle storie, compresa la figlia Giada.