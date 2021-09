Grande Fratello

Amedeo Goria nel vortice di una bufera senza fine al Grande Fratello Vip 6. Il giornalista si sarebbe tolto le mutande e sarebbe rimasto praticamente nudo – per un tempo imprecisato – mentre era nel letto con la coinquilina Ainett Stephens. Un gesto che ha scatenato una raffica di insulti e critiche sui social, e il pronto intervento della figlia Guenda Goria con una serie di Instagram Stories. L’argomento scotta e arriva a farsi strada tra le polemiche esplose intorno alla sua abitudine di stare sempre in slip tra le mura della Casa più spiata d’Italia e dopo le parole del concorrente sulla fidanzata e la ex mogie Maria Teresa Ruta.

Amedeo Goria nudo nel letto con Ainett Stephens: si toglie le mutande ed è scandalo al GF vip

Non è passata neppure una settimana dall’esordio della nuova edizione del GF Vip che già si parla con insistenza dell’orizzonte di una possibile eliminazione per Amedeo Goria. Non l’infausto pronostico sull’esito di un televoto, ma la richiesta avanzata a più riprese sui social da tanti spettatori del reality, infastiditi dalla sua condotta nella Casa.

Alla luce delle tante polemiche che lo vedono protagonista, alcuni non escluderebbero l’imminente arrivo di un serio provvedimento da parte di Alfonso Signorini. Dopo il caso “mutande” – con Amedeo Goria sempre senza pantaloni in giro per le stanze di Cinecittà -, il caos esploso sul suo dichiararsi “single” nonostante fidanzato e le pessime parole spese per Maria Teresa Ruta (definita “presenza ingombrante”), ora scoppia la bufera per un gesto che ha scosso i nervi del popolo di Twitter.

In un video che circola in Rete, si vede un movimento di Goria mentre è a letto con la Stephens: quando lei parla con Carmen Russo e gli dà le spalle, lui si toglie gli slip (secondo alcuni per un veloce cambio e indossare il pigiama) e resta con la t-shirt sotto le coperte.

L’onda della bufera non ha tardato a tuonare sui social, fino ad innescare la reazione della figlia, Guenda Goria.

Il presunto interesse di Amedeo Goria per Ainett Stephens ha scatenato l’attenzione degli stessi coinquilini, spingendo Manila Nazzaro a rimproverarlo per aver allungato le mani sotto le lenzuola verso la concorrente. Un interesse a cui la fidanzata del giornalista, Vera Miales, continua a non credere.

Guenda Goria rispedisce al mittente le critiche sferrate da tanti contro il padre. La figlia di Amedeo Goria e Maria Teresa Ruta ha risposto alla polemica con alcune Instagram Stories, spiegando di non intravedere nulla di male nel comportamento del genitore all’interno del programma.

Alla domanda di un utente – “Hai visto tuo padre si è levato le mutande?” – Guenda Goria ha risposto con poche parole: “E lo scandalo dov’è?“. In merito al percorso di Amedeo Goria nel reality, inoltre, ha aggiunto: “Il suo percorso è appena cominciato!

Mi piacerebbe che non venisse perennemente giudicato dai social. Se un giovane fi*o ci prova sono tutti felici, se lo fa un uomo in là con l’età chiediamo la squalifica”.

A detta di Guenda Goria, quella sul padre sarebbe “una caccia alle streghe pesante e priva di ironia. Lui si diverte ed è simpaticissimo. Tra l’altro è voluto bene dai suoi compagni di avventura. Quindi… Sì! Per il momento lo seguo con affetto e mi fa tanto ridere!“. In un altro messaggio ai follower, la figlia del giornalista assicura: “Se farà qualcosa di realmente negativo sarò la prima a criticarlo (…).

Gli piacciono le donne ed è sempre gentile nel corteggiarle…“.