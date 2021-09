Grande Fratello

Tommaso Eletti pronto a lasciare la Casa del GF Vip 6 prima che la sua sorte nel reality sia decisa al televoto: questa l’indiscrezione che monta con insistenza tra i meandri delle cronache sullo show. Il concorrente sarebbe a un passo dal ritiro, e un antipasto della possibile svolta era arrivato durante la scorsa puntata in prima serata, con grande stupore di Alfonso Signorini.

Tommaso Eletti verso il ritiro dal Grande Fratello Vip

Il percorso di Tommaso Eletti al Grande Fratello Vip 6 potrebbe interrompersi bruscamente (e prematuramente) senza neanche passare dal televoto.

In nomination con Francesca Cipriani, viaggerebbe verso il ritiro dal reality e si è detto già pronto a tornare a casa.

“Qua dentro non mi sento a mio agio, non mi sento a mio agio nello stare chiuso dentro a un posto. Ma non con le persone eh. Non mi sento a mio agio nello stare dentro una casa. Io non sto mai a casa, sto sempre in giro“. Così l’ex volto di Temptation Island, tra i super osservati e discussi di questa edizione del programma, ha confessato ad alcuni concorrenti il suo pensiero sull’esperienza da “recluso” nella Casa più spiata d’Italia.

Tommaso Eletti e Francesca Cipriani in nomination dal GF Vip

E pensare che la sua presentazione prima dell’ingresso nella Casa – sostenuto a spada tratta da Alfonso Signorini – aveva fatto pensare a una presenza piuttosto rumorosa nelle dinamiche di gioco, ma sembra che la realtà sconfessi completamente questo scenario. Tommaso Eletti sembra sempre più chiuso nella sua dimensione personale, lontano anni luce dal meccanismo della trasmissione. Arriverà il colpo di scena? Alcuni sostengono che sia tutta strategia: fingere disinteresse e disagio nella Casa perché consapevole dello scarso bacino di consensi intorno alla sua partecipazione (complice la pioggia di accuse per la sua condotta nei confronti delle donne).