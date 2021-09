Chi è

Tommaso Eletti dopo aver partecipato all’ultima edizione di Temptation Island, in coppia con la sua ex, pare, fidanzata Valentina Nulli Augusti, è già pronto a stretto giro di posta per un’altra avventura televisiva. Alfonso Signorini lo ha infatti scelto, scatenando un mare di polemiche, per la sesta edizione del Grande Fratello Vip che partirà proprio questa sera con la prima puntata in onda su Canale5 a partire dalle ore 21:30 circa.

Tommaso Eletti: la passione per lo sport e gli studi

Tommaso Eletti ha 21 anni ed è un ragazzo di origini italo-americane che nella vita è uno studente e si diverte a fare il cameramen.

Di lui non si sa molto, data la poca esposizione mediatica prima del suo esordio televisivo ma dalle poche informazioni trapelate su di lui si può certamente affermare che abbia una predilezione per gli sport su tavola, come il surf, lo snowboard ed il wakeboard.

Nato a Roma, ha frequentato nella capitale la St. Francis International School anche se con un piccolo intoppo per aver perso un anno per una bocciatura. A prescindere da ciò continua a coltivare la passione per il video e sogna di diventare anche videomaker.

La sua contorta partecipazione a Temptation Island 2021 e le polemiche

La sua fama è data dal fatto che ha partecipato all’ultima edizione del programma condotto da Filippo Bisciglia, in coppia con la, sembra ormai ex, fidanzata Valentina Nulli Augusti. Si è fatto notare da subito nel corso del love show a causa della sua logorante possessività oltre che per una gelosia nei confronti della donna più grande di lui di 20 anni.

Il popolo del web non ha giustamente perdonato i suoi atteggiamenti giudicandoli retrogradi oltre ogni comprensione, dandogli contro nella sua seppur breve esperienza a Temptaption Island.

Il giovane infatti dopo aver tradito in diretta nazionale la propria compagna si è reso protagonista anche di un confronto a 3 al limite dell’imbarazzante con la ex fidanzata e la tentatrice, risultando ancorato al suo mondo ancora una volta fatto di atteggiamenti persino menzogneri.

Quello del tradimento con la tentatrice però non è stato l’unico motivo di discussione per il suo personaggio dato che l’opinionista dei salotti tv Guendalina Tavassi lo ha anche accusato di essere un hater da tastiera dichiarando a più riprese che nel programma: “C’era questo ragazzino che mi ha insultato per tipo un anno in direct e sotto ai post instargam mi insultava gratuitamente“.

Tommaso Eletti e Sonia Bruganelli: è già guerra

La polemica sulla sua partecipazione è dovuta sicuramente alla decisione di portare in televisione un personaggio di cui non si sentiva il bisogno, soprattutto dopo alcune sue esternazioni sulla ex. Recentemente, stuzzicato con qualche domanda sul Gf, Tommaso è riuscito già ad inimicarsi un’opinionista: alla domanda “Chi temi di più tra Adriana Volpe e Sonia Bruganelli”, Tommaso ha risposto “Non so chi siano“.

Tommaso si è però subito giustificato spiegando che: “Io ho detto la verità, che non le conosco perché non guardo la TV e perché non ho mai guardato questi programmi”.

A rispondere ci ha pensato subito Sonia Bruganelli: “Ha fatto Temptation Island…tra l’altro ha dato anche un esempio edificante, lui stava con una di 40 anni, geloso. È un figo, è una storia interessante”, ha scritto sui social, “Io vorrei conoscere la mamma di questo ragazzo”.

Sembra che tutti gli ingredienti siano al posto giusto per creare nuovamente discussione intorno al suo contorto personaggio e Alfonso Signorini sarà sicuramente pronto a replicare.

