Gomorra 5: quello che c’è da sapere sull’ultimo capitolo della serie cult di Sky. Quando esce

Serie TV - Fiction

Genny Savastano e Ciro Di Marzio sono pronti per la resa dei conti finale che li metterà di fronte per l'ultima volta in Gomorra 5. Quello che c'è da sapere su quando vedremo la serie su Sky e la sua trama.

Gomorra 5 è pronta a svelare il suo finale che arriverà a novembre su Sky, anche se non si ha ancora una conferma ufficiale sulla data di rilascio. I fan sono pronti a vedere per l’ultima volta gli iconici personaggi di Genny Savastano e Ciro Di Marzio, i due nemici-amici che si troveranno di fronte per la resa dei conti finale che verosimilmente cambierà per sempre le sorti di Napoli. Quando arriverà la stagione conclusiva e tutto quello che sappiamo sul tanto atteso epilogo.

Gomorra 5: l’atteso arrivo del capitolo finale

Una delle serie televisive più conosciute ed apprezzate del panorama italiano, che ha anche saputo ritagliarsi il suo spazio a livello internazionale, sta per concludersi definitivamente dopo 4 stagioni ed un film spin off che hanno riscosso un grande successo e ridisegnato un genere.

Gomorra 5 è pronta a sbarcare sulla tv pay per view di Sky con la stagione finale che debutterà sul canale di Sky Atlantic a partire da novembre 2021, quando arriveranno le 10 puntate puntate che saranno trasmesse in 5 prime serate esclusive per gli abbonati di Sky.

Non ci sarà quindi da aspettare ancora molto quando finalmente conosceremo come si concluderanno le vicende dei due personaggi più amati, ed allo stesso tempo criticati per le loro discutibili ed orrende gesta, Ciro Di Marzio e Genny Savastano.

Gomorra 5: quello che sappiamo della trama

Per quello che riguarda la trama della stagione conclusiva possiamo anticiparvi ben poco perché Sky sta custodendo gelosamente i dettagli di quello che sarà certamente un finale epico, anche se qualcosina è stato rilasciato proprio dalla televisione a pagamento.

Genny se la dovrà vedere con chi ha messo a repentaglio i suoi territori e di fatto lo ha fatto fuori dal giro, costringerlo a stringere un patto con il misterioso personaggio di ‘o Maestrale.

Abbandonerà quindi gli amati Azzurra e Pietro per vedersela con chi ha messo in ginocchio la città di Napoli. In tutto ciò scoprirà anche che Ciro è davvero immortale e vive in Lettonia da dove gli promette vendetta.