Il fidanzato di Guenda Goria è ricoverato in ospedale: lo ha annunciato la stessa figlia di Maria Teresa Ruta con un post su Instagram. Mirko Gancitano dovrà essere operato, ma può contare sul sostegno della fidanzata, che ha affidato ai social alcune dolci parole per lui. La coppia è insieme da qualche mese.

Guenda Goria vicina al fidanzato in ospedale: “Avrò cura di te“

Pochi giorni fa Guenda Goria è stata operata per un problema di endometriosi, ora tocca al fidanzato Mirko Gancitano essere ricoverato in ospedale: per la coppia è un settembre particolarmente turbolento tra ospedali e operazioni, ma a quanto pare possono contare l’uno sull’altra.

Lo ha specificato lei con una foto del compagno su Instagram e una lunga didascalia a lui dedicata. “Forza amore mio! Siamo insieme anche in questa battaglia. Oggi ti operi alla corde vocali. Cominciamo insieme il gioco del silenzio! L’alfabeto muto lo abbiamo ripassato. Non potrai parlare per un po’, quindi, mi impegnerò ad ascoltare i tuoi sguardi e i tuoi silenzi” ha scritto Guenda.

La figlia di Amedeo Goria – del quale lei ha preso le difese in questi giorni di scandalo nella Casa del GF Vip 6 – e Maria Teresa Ruta, ha poi continuato: “La vita ci accomuna anche in questo: finita la mia convalescenza, comincia la tua.

Io sono nella sala d’ aspetto. Un settembre decisamente impegnativo!”. Poi svela che Mirko Gancitano non avrebbe voluto affrontare l’intervento, “perché non ami gli aghi ma sei stato super coraggioso! Siamo due ragazzi umili che si impegnano per costruire progetti e creare cose belle. Sono fiera di noi“. Quindi una dedica molto romantica: “E come diceva il Maestro Battiato: ‘avrò cura di te!

‘. Sei entrato nel mio cuore e sei famiglia. E per me famiglia e amore sono i pilastri della felicità“.

Post Instagram di Guenda Goria su Mirko Gancitano

Guenda Goria: chi è il fidanzato Mirko Gancitano, operato alle corde vocali

La storia tra Guenda Goria e Mirko Gancitano, sembra andare a gonfie vele. I due si sono messi insieme qualche mese fa, dopo essersi conosciuti sulle coste di Sharm El Sheikh. Videomaker originario di Mazara del Vallo (TP) dove è nato l’11 settembre 1991, è lo stesso Gancitano ad aver svelato di aver conosciuto la 32enne figlia d’arte mentre lei si trovava nella sua casa a Domina Coral Bay.

Al rientro in Italia hanno continuato a frequentarsi e, dopo le prime paparazzate su Chi, sono arrivati anche gli annunci ufficiali tramite i social.

Mirko Gancitano dopo il diploma si è trasferito a Milano, dove ha studiato produzione di programmi presso l’università IULM. Una volta laureato, la sua carriera si è divisa tra il videomaking (per lo studio AxB di Alex Belli) e i corsi che frequenta per diventare attore. Le prime apparizioni tv si registrano a La prova del cuoco ed Estate Rai uno. Nel 2019 ha esordito come attore nel film I migliori anni di Gabriele Muccino.

Del loro amore, Guenda Goria ha detto è arrivato “all’improvviso“, dopo aver archiviato la la tormentata storia con Telemaco Dell’Aquila.