Amedeo Goria si scusa con le donne al Grande Fratello Vip dopo l’intervento a sorpresa della figlia Guenda

Grande Fratello

Dopo i comportamenti dubbi di Amedeo Goria al Grande Fratello Vip, che molte polemiche hanno innescato, il giornalista si ridimensiona e cambia atteggiamento verso le donne del reality. A scendere in campo per Amedeo c’è anche la figlia Guenda Goria, ex concorrente del GF Vip, che avverte il padre su alcuni danni del suo superare i confini in alcune situazioni e invitandolo a scusarsi con le donne. Guenda difende anche il padre dalle accuse che gli sono state lanciate fuori dalla Casa, avvertendo che alcune parole riferite alle molestie non possono essere usate con leggerezza.

Amedeo Goria si ridimensiona al Grande Fratello Vip

Amedeo Goria ha cambiato approccio al Grande Fratello Vip, dopo le accuse di prendersi troppe libertà con le coinquiline.

“Io sono un uomo focoso“, ammette il giornalista, che comunque rassicura: “Mi sono un po’ ricomposto“.

In fondo, sui social si è levata una voce di condanna per i comportamenti libertini di Goria, così come dentro la Casa dove la sommossa sembrava dietro l’angolo. Ora, anche con Ainett Stephens pace fatta, mentre per quel “maiale” dato dalla Cipriani, Amedeo Goria non sembra serbare rancore.

Guenda Goria al Grande Fratello Vip per difendere il padre

A sorpresa arriva nella Casa del Grande Fratello Vip anche Guenda Goria, preoccupata della piega che sta prendendo la partecipazione del padre. “Prima di entrare nella Casa ti ho fatto molte raccomandazioni“, ammette Guenda, “Tu sai che noi nel tempo abbiamo avuto molti diverbi anche per la tua natura, molto farfallona ma anche Grazie a questo programma abbiamo un rapporto meraviglioso, ricostruito e io sono fiera del papà che sei“.

L’ex gieffina, che proprio al GF Vip aveva riallacciato i rapporti con il padre, rassicura di difenderlo “perché sei un uomo generoso” ma essendo “molto attenta ai valori delle donne“, non manca di fare la ramanzina.

“Alcuni dei tuoi atteggiamenti sono un po’ insistenti, hanno offeso alcune donne a casa e per questo io vorrei che chiedessi scusa“, continua la figlia di Maria Teresa Ruta.

Guenda Goria: contro il padre “parole gravissime”

Guenda Goria ricorda al padre le sue responsabilità, essendo un uomo adulto, “una grande penna del giornalismo italiano e penso che tu debba dare l’esempio“. Dopo l’avvertimento però, la figlia di Amedeo Goria si dice felicissima del percorso che sta facendo il padre: “Io ti voglio proteggere perché sei un uomo delicatissimmo, che ama le donne, a volte fin troppo.

Ho letto delle accuse veramente gravissime nei tuoi confronti“.

Amedeo Goria si scusa con le donne

In particolare, Guenda dichiara che parole come “molestia” e “violenza” per gli atteggiamenti di Amedeo Goria sono inaccettabili. “Sono molto arrabbiata con chi usa queste terminologie, non ci si può permettere di usare dei termini con questa forza. Tu fai attenzione ai tuoi comportamenti ma una parte del web e del giornalismo non si deve permettere di usare termini così forti, quando si parla di argomenti così importanti e che sono una piaga sociale bisogna parlarne con intelligenza“.

Amedeo Goria raccoglie l’invito della figlia: “Se portato dalla mia esuberanza ho offeso una certa parte dell’universo femminile e anche chi segue questo programma chiedo scusa. Ho già provato un po’ a trattenermi, comunque la passione è una bella cosa“.