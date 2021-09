Gossip

Amedeo Goria nel vortice di una nuova bufera tra i social e Cinecittà: fuori e dentro la Casa del Grande Fratello Vip 6, dove è in gioco come concorrente, il giornalista continua a far parlare di sé. Il suo presunto interesse per Ainett Stephens, di cui tanto si parla tra le colonne del gossip, ha innescato la reazione della diretta interessata e della sua fidanzata, Vera Miales. E su Instagram è raffica di veleni destinati a fare rumore.

Amedeo Goria fa infuriare la fidanzata Vera Miales: lo sfogo su Instagram

Mentre una nuova puntata del GF Vip 6 è in arrivo, una bomba si abbatte sulle cronache legate al percorso di Amedeo Goria nella Casa più spiata d’Italia.

Il giornalista è finito nel vortice di accese critiche per il suo presunto insistente interesse per Ainett Stephens, e le ultime evoluzioni nel reality potrebbero addirittura incrinare la salute del suo rapporto fuori dal gioco.

Al di là del format, infatti, la fidanzata Vera Miales si scaglia contro di lui su Instagram e affida ad alcune Stories uno sfogo di rabbia: “Caro Amedeo, amore mio, cavolo, il gioco è bello quando dura poco!!!

Mi stai facendo fare la figura della cornuta felice davanti a mezza Italia, solo perché ti amo e ti sto difendendo a spada tratta. Ma adesso calmati un attimino e abbi rispetto del nostro rapporto, frenando i tuoi bollenti spiriti. Stai esagerando!!! Non continuare così oppure faremo i conti quanto prima e rischi che non mi troverai più quando uscirai. Uomo avvisato mezzo salvato“. Un messaggio in odore di ultimatum, resta da capire se avrà l’effetto sperato.

Vera Miales contro Ainett Stephens e Francesca Cipriani

Ma il livido sfogo di Vera Miales non ha un solo destinatario.

Con toni ancora più aspri, infatti, la compagna di Amedeo Goria continua a difenderlo e se la prende con Ainett Stephens (che nel frattempo ha rifilato un “due di picche” all’ex marito di Maria Teresa Ruta invitandolo a ripristinare le distanze) e con Francesca Cipriani. Colpevoli, a suo dire, di provocare il fidanzato tra le mure di Cinecittà.

“Cara Zainett (Ainett Stephens, ndr), adesso basta! Basta provocare, perché Amedeo è pur sempre un uomo e a forza di sbattergli c**o e te**e in faccia, arbitrariamente o meno, lui fa fatica a trattenersi. Cara Francesca (Cipriani, ndr), smettila anche tu di fomentare Zainett, favorendo situazioni ambigue!

So che Amedeo è un personaggio forte e state cercando di farvi strada sulla sua pelle – ha concluso Vera Miales – ma abbiate un po’ di dignità“.