Vera Miales è fidanzata con Amedeo Goria: la modella di 36 anni vuole un figlio, ma lui entra single al Gf Vip

La prima puntata del Grande Fratello vip è stata colma di momenti interessanti e scoop inattesi. Fra le dichiarazioni che più hanno sorpreso il pubblico c’è stata sicuramente quella di Amedeo Goria, che pochi istanti dopo aver messo piede nella Casa si è dichiarato “single”, sostenendo di averlo comunicato alla sua fidanzata Vera Miales. In molti si sono subito domandati chi lei fosse e scovando nel suo passato sono emersi dettagli inediti sul suo conto.

Vera Miales chi è la fidanzata di Amedeo Goria prima del suo ingresso al GF Vip

Vera Miales è nata il 1 gennaio 1985 in Moldavia e ha 36 anni.

. Lei e Amedeo Goria (classe 1954) hanno quindi 31 anni di differenza. Scegliendo di lavorare come modella, si trasferisce in Italia, restando a lungo lontana dai riflettori. Il suo nome diventa noto agli appassionati di gossip, da quando la sua relazione con il giornalista sportivo viene comunicata al pubblico. A quanto pare, in passato ha lavorato come attrice in alcuni scherzi architettati da Le Iene. Attualmente non si sa molto sulla sua vita privata prima dell’inizio della relazione con Goria, ma chissà che nel corso del Grande Fratello Vip non emergano nuovi dettagli sul suo conto.

Vera Miales e Amedeo Goria: i sospetti sulla loro relazione

Dall’inizio del 2021 si parla della relazione di Amedeo Goria con Vera Miales. Inizialmente, il giornalista aveva smentito che fra di loro ci fosse qualcosa. “Ho visto che ci hanno fotografato uscendo dal portone di casa con lei, c’è questo filmato che è andato in onda anche dalla d’Urso, è una cosa che devo ancora verificare” aveva infatti dichiarato. “Le ho mandato un messaggio chiedendole ‘sei stata tu a mandare i fotografi?’, insomma dobbiamo ancora parlarci“ aveva aggiunto insinuando che tutto potesse essere stato architettato.

A quanto pare l’incontro fra i due era avvenuto e ogni sospetto sulla presunta organizzazione della “paparazzata” aveva poi lasciato il posto all’amore.

Chi è Vera Miales: il desiderio di una gravidanza, prima dell’ingresso di Amedeo Goria al GF Vip

Da tempo la coppia appare sui social insieme e dopo diversi mesi di frequentazione era arrivato per loro il momento di prendere parte alle prime interviste. Vera e Amedeo avevano risposto alle domande di Nuovo, al quale lui aveva confidato: “Pensava di essere rimasta incinta ma non era così.

Me ne ha parlato e mi ha detto che vorrebbe un figlio con me”.

“Se questo è il suo desiderio, dovrebbe cercarsi un altro uomo” aveva aggiunto però Goria dichiarando di non voler appoggiare le sue intenzioni. “La paternità per me è un capitolo chiuso” aveva concluso categoricamente.

Vera Miales, la fidanzata di Amedeo Goria lasciata prima del Grande Fratello Vip: i dubbi

Lunedì 13 settembre, Amedeo Goria è entrato nella casa del Grande Fratello Vip dove ha dichiarato sorprendentemente di non essere coinvolto in nessuna relazione. “Oggi ho una storia, una relazione con una ragazza che si chiama Vera, le ho detto che voglio entrare nella Casa del GF da single e spero che lei lo accetti“ ha infatti esordito il giornalista.

Ascoltando da casa le parole del suo fidanzato, Vera Miales è stata colta di sorpresa e non ha atteso un solo istante prima di condividere con i fan di Instagram la sua reazione. “Staremo a vedere amore mio!!!” ha infatti commentato la modella.

“Goditi la tua libertà, ma inizia a cancellare la parola ‘singletudine’ dal tuo vocabolario“ha ancora aggiunto, reagendo poi più duramente. “Altrimenti– lo ha infine avvisato- non mi troverai quando uscirai dalla casa!

“. A oggi non sembra essere affatto chiaro se Goria abbia davvero parlato alla sua fidanzata scegliendo di lasciarla prima di entrare nel reality o se ciò non sia mai avvenuto.