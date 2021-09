GF Vip, Amedeo Goria difeso dalla fidanzata Vera Miales, ma lei avvisa: “Sfondo il muro per entrare là dentro”

Grande Fratello

Vera Miales difende Amedeo Goria dopo aver notato un cambio di atteggiamento in lui, ma poi avvisa e si dice pronta a entrare di forza nella casa per raggiungerlo.

Uno dei personaggi che più hanno fatto discutere in questi primi giorni di Grande Fratello Vip è sicuramente Amedeo Goria. Il giornalista sportivo è entrato dichiarandosi single, nonostante avesse una fidanzata, Vera Miales che fa il tifo per lui e all’interno della Casa si è reso protagonista di siparietti alquanto ambigui. Dopo essersi sfogata contro di lui, nelle ultime ore la sua compagna è tornata a parlare sui social, dichiarando di aver notato un cambio di atteggiamento.

Vera Miales e Amedeo Goria al Gf Vip: il battibecco a distanza

Sin dal suo ingresso al Grande Fratello Vip, Amedeo Goria ha fatto molto parlare di sé per via del suo atteggiamento.

L’ex marito di Maria Teresa Ruta ha scelto infatti di professarsi “single” nonostante fosse coinvolto in una relazione con la modella di 31 anni più giovane di lui, Vera Miales. La giovane fidanzata di Amedeo non ha voluto mai lasciare spazio a fraintendimenti, affidando sempre ai social la sua versione dei fatti. “Goditi la tua libertà, ma inizia a cancellare la parola ‘singletudine’ dal tuo vocabolario“ scriveva infatti su Instagram a poche ore dal suo ingresso nella Casa.

Qualche giorno fa Vera ha vissuto un momento di sconforto, durante il quale ha attaccato duramente Amedeo e alcune sue coinquiline, accusandole di essergli state troppo vicine. Nelle ultime ore però si è schierata nuovamente dalla parte del suo fidanzato, dedicandogli un messaggio via Instagram. Attualmente le storie in cui era stato scritto non sono più visibili, ma Fanpage.it ha riportato le sue parole.

Vera Miales difende Amedeo Goria al Grande Fratello Vip: la lettera social

“Caro Amedeo, polpettino mio, sono davvero felice che tu abbia capito che, forse, stavi un po’ esasperando un gioco che, sino ad ora, ha giovato soltante alle ragazze, a tratti ferendomi“ inizia così il messaggio di Vera.

“Sono orgogliosa che tu abbia scelto di rispettare il nostro amore“ continua la modella.

Decisa a difenderlo da qualsiasi critica, la Miales aggiunge: “Molti non sono riusciti a cogliere la tua ironia, colpevolizzandoti”. “Hai fatto bene a frenarti, così, adesso, il pubblico potrà finalmente apprezare la persona straordinaria che sei“ osserva felice. “Senza stupide e inutili distrazioni” aggiunge.

“Io– conclude poi Vera- sarò sempre pronta a difenderti e a sostenerti perché so quanto sei tenero, amorevole e affabile”.

“Sarò fuori ad aspettarti e con tante novità. Chissà…” la sua promessa.

Vera Miales controlla Amedeo Goria al GF Vip: “Non mi faccio sfuggire nulla”

In un’intervista rilasciata a Fanpage.it Vera Miales ha rivelato di seguire notte e giorno Amedeo Goria al Grande Fratello. “Vado a dormire quando va a dormire Amedeo” ha spiegato. “Non mi faccio sfuggire nulla” ha aggiunto sicura. “Passo dalla regia 1 alla regia 2” ha specificato.

“Sono anche inca***a, un mix di emozioni. Tra l’amore e l’odio” ha poi ammesso.

“Se mi inca**o devono blindare la casa perché io sfondo il muro per entrare là dentro“ ha assicurato.