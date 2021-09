Orietta Berti e il marito Osvaldo: il matrimonio, i problemi di salute e i figli della celebre coppia

Gossip

Orietta Berti e la storia d’amore con il marito Osvaldo è vissuta sempre sul filo del sentimento, della passione e della complicità. La coppia si è unita in matrimonio nel lontano 1967 e da quel momento non si è più divisa, condividendo gioie e dolori della vita, dalla malattia di Osvaldo ai grandi successi della cantante. E, soprattutto, costruendo una bellissima famiglia nel segno della lettera “O”.

Orietta Berti e Osvaldo Paterlini: il matrimonio e la famiglia

Orietta Berti e il marito Osvaldo Paterlini si sono sposati nel lontano 1967.

La cerimonia nuziale era stata trasmessa in televisione e ha visto la coppia protagonista di un divertente quanto anomalo aneddoto. A dire “sì” al posto di Osvaldo è stato infatti nientemeno che Al Bano che, grazie a una curiosa coincidenza, era nello studio televisivo accanto e ha “preso il posto” di un Osvaldo emozionatissimo e che aveva annuito con un semplice gesto del capo.

La longeva storia d’amore tra Orietta e Osvaldo ha fatto sognare in moltissimi e la coppia ha rinnovato ogni anno il proprio sentimento con romantici anniversari di matrimonio.

Quest’anno per loro sono 54 anni dalle nozze e, dalla loro unione, sono nati due figli: Omar nel 1975 e Otis nel 1980. La “tradizione” di famiglia che vorrebbe i componenti con la “O” iniziale ha avuto seguito con la nascita di Olivia, figlia di Otis e prima nipotina della cantante di Mille.

Orietta Berti e i problemi di salute di Osvaldo

Per Orietta Berti e Osvaldo Paterlini la vita ha regalato gioie incommensurabili e una serenità di coppia che non lascia indifferenti. Ma, nel corso degli anni, la cantante ha dovuto fare i conti anche con le condizioni di salute del marito.

“Ha fatto 9 operazioni agli occhi“, aveva rivelato la Berti in un’intervista, spiegando come il suo Osvaldo sia ancora autosufficiente ma non più in grado, purtroppo, di seguirla in tour in giro per l’Italia.

Nonostante i problemi di salute, Osvaldo Paterlini può sempre e comunque contare sulla presenza costante e amorevole della sua Orietta al suo fianco. La coppia è una delle più longeve dello spettacolo ed è simbolo di un amore duraturo e sincero, destinato a rinnovarsi anno dopo anno.