Adriana Volpe si mette “a nudo”. Le foto condivise su Instagram prima del Grande Fratello vip

Adriana Volpe lo dichiara: "Mi metto a nudo" e si mostra in foto sul suo profilo Instagram. Una serata scoppiettante in cui decide di presentarsi con l'armatura.

Che serata scoppiettante per Adriana Volpe. Il Grande Fratello vip è cominciato all’insegna della “lotta” con Sonia Bruganelli, altra opinionista del reality di Canale 5, che nel weekend si è fatta fotografare con Giancarlo Magalli, noto rivale della Volpe dai tempi del lavoro in Rai. E allora la conduttrice e opinionista si è presentata in puntata ricoperta da una armatura di pizzo semitrasparente.

Adriana Volpe: l’abito che la metta “a nudo”

“Stasera mi metto a nudo…“, scrive Adriana Volpe su Instagram mentre pubblica una foto in abito lungo, nero, bellissimo, fatto di trasparenze.

Bellissima, molto elegante nell’abito scelto, che ha messo questa sera apposta per affrontare la sua battaglia. Nella foto viene mostrata, anche se a lato e piuttosto marginale, anche Sonia Bruganelli, che questa sera è la sua “nemica”.

Adriana Volpe, Sonia Bruganelli e Giancarlo Magalli

Adriana Volpe e Sonia Bruganelli, che tempesta. La foto che ritrae la moglie di Paolo Bonolis con Giancarlo Magalli ha scatenato una lite annunciata tra le due opinioniste del Grande Fratello Vip.

“La realtà è che siamo andati in questo ristorante“, ha tentato di spiegare Sonia Bruganelli interpellata da Alfonso Signorini. “C’erano 4 persone tra cui Magalli e siccome ero accanto a una persona che lo conosce, si sono permessi di parlare di quanto hanno fatto negli anni. E il signor Magalli mi ha detto: ‘Ho saputo che fai l’opinionista con Adriana Volpe‘. Io ho risposto che siamo molto diverse e lì è finito. Abbiamo cenato, Paolo e Giancarlo si sono fatti battutine. Dopo, siccome Magalli è un personaggio particolare, gli ho detto di farci una foto, perché stavamo lì, ridevamo e scherzavamo.

Sono stata leggera perché ho immaginato che lei avesse una forza interiore diversa da quella che ha“, ha concluso con una discreta stoccata finale mentre la Volpe mangiava pop corn.