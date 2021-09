Katia Ricciarelli e la travolgente storia d’amore con José Carreras durata 13 anni e perché è finita

Gossip

Il Grande Fratello Vip è iniziato da sole 2 settimane ma c’è una concorrente che si è già fatta notare per il suo carattere forte e per le sue gaffe clamorose. Si tratta di Katia Ricciarelli, soprano ed ex moglie di Pippo Baudo. Prima del matrimonio con il celebre conduttore, la cantante fu legata al tenore José Carreras: una storia d’amore travolgente. Scopriamone i dettagli.

La travolgente storia d’amore con José Carreras

Katia Ricciarelli ha avuto diversi uomini nella sua vita ma, come ha più volte ribadito, solo una di queste storie d’amore è stata davvero travolgente.

Diversamente da quanto si possa pensare, non si tratta del matrimonio con Pippo Baudo durato 18 anni, ma della relazione con Josep Maria Carreras i Coll, il tenore spagnolo noto semplicemente come José Carreras.

La relazione tra i cantanti lirici iniziò nel 1972. Come ha ricordato durante uno dei confessionali del GF Vip: “Avevamo tutti e due 23 anni, stavamo molto bene insieme.” Fu un vero e proprio colpo di fulmine tra 2 ragazzi giovani e talentosi. “Mi sono innamorata di José per il modo in cui cantava ‘Il ballo in maschera’” e ancora: “Con una frase sono caduta per terra e mi sono innamorata di lui.” Sono frasi che la Ricciarelli ha ripetuto più volte nelle interviste rilasciate negli anni a Pierluigi Diaco, a Piero Chiambretti, a Belve e a Domenica In.

La soprano non ha mai fatto mistero del fatto che l’amore per Carreras sia stato molto più intenso e passionale rispetto al sentimento che l’ha legata a Baudo. Questo nonostante la relazione d’amore sia stata piuttosto turbolenta. José Carrera era un uomo estremamente affascinante e carismatico, molto desiderato dalle donne.

In una puntata di CR4 – La repubblica delle Donne, la Ricciarelli aveva spiazzato tutti confessando: “Era un birichino simpatico. Cornuta e felice.”

Katia Ricciarelli e José Carreras: le cause della rottura

La relazione tra Katia Ricciarelli e José Carreras è giunta al capolinea dopo 13 anni. Come raccontato in una confidenza fatta a Serena Bortone ospite a Oggi è un altro giorno: “Abbiamo cantato moltissimo insieme, registrato anche una marea di dischi , eravamo una coppia perfetta.”

Poi però qualcosa si è rotto. “Sembrava che andassimo così d’accordo, invece c’era tempo anche per altre cose.

Poi ho detto basta, mi ero stancata di fare la fidanzata e ho detto basta” ha raccontato recentemente nel confessionale del GF Vip. La relazione infatti aveva smesso di evolversi, Katia Ricciarelli aveva capito che Carreras non le avrebbe mai fatto alcuna proposta di matrimonio e, soprattutto, che il suo atteggiamento non sarebbe mai cambiato.

Ed ha poi concluso la confessione dicendo: “Volevo chiudere con gli uomini e invece 5 mesi dopo ero sposata.” Il riferimento è all’incontro con Pippo Baudo, un amore scoccato all’improvviso come quello per il bel tenore spagnolo ma, evidentemente, meno travolgente.