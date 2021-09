Katia Ricciarelli: una vicina di casa rivela alcuni dettagli inediti sulla fine del matrimonio con Pippi Baudo

Gossip

Il divorzio tra Katia Ricciarelli e Pippo Baudo fu uno dei più controversi e chiacchierati dello spettacolo. Tra tensioni e rumors, la vicenda aveva tenuto gli ex coniugi lontani dal 2004 al 2019. Ora che gli animi si sono distesi e che la Ricciarelli è impegnata al Grande Fratello Vip, una vicina di casa ha deciso di raccontare nuovi dettagli inediti sulla fine del loro matrimonio.

Il divorzio tra Katia Ricciarelli e Pippo Baudo

Il matrimonio tra la celebre cantante lirica e il noto conduttore è durato 18 anni, dal 1986 al 2004.

All’epoca dei fatti si era parlato di un presunto tradimento da parte di Pippo Baudo e aveva fatto molto discutere la diatriba che si era innescata per la questione del mantenimento. I rapporti tra Katia Ricciarelli e l’ex marito furono turbolenti per molto tempo ma, nel 2019, la coppia si riappacificò. Oggi i 2 non si frequentano ed hanno preso strade diverse ma tra loro è nato un pacifico rispetto reciproco.

Nel corso degli anni Katia ha raccontato diversi dettagli della relazione con Pippo Baudo rivelando anche, in occasione di un’intervista a Belve, che il conduttore l’aveva convinta ad abortire.

L’episodio risale ai primi mesi di relazione e, in quell’occasione, la cantante aveva dichiarato: “Evidentemente pensava che fosse troppo presto, eravamo appena fidanzatini, di nascosto, ma va bene così. Poi ho capito una cosa: se non è venuto doveva essere così, quindi questo accanimento che c’è a volte non va bene perché poi i rapporti si rovinano.”

Ora, un’amica della Ricciarelli si è lasciata andare rivelando nuovi particolari circa le reali motivazioni del divorzio ed ha commentato ciò che sta accadendo nella casa del Grande Fratello Vip.

Katia infatti è una delle concorrenti dell’edizione appena iniziata e si è già fatta notare per le sue gaffe.

Le indiscrezioni svelate dalla vicina di casa

La signora in questione è Carla Morando, amica e vicina di casa di Katia Ricciarelli, che ha rivelato al settimanale Chi la propria verità sulla separazione. Alla rivista diretta da Alfonso Signorini ha raccontato: “È lei che l’ha lasciato. Non era contenta, non avevano più dialogo, non avevano niente da dirsi.” L’amica ha poi proseguito chiarendo quanto la Ricciarelli sia una donna autonoma, sottolineando: “Non è facile la Katia come persona perché adesso è abituata a vivere da sola e a fare quello che vuole.”

Rispetto all’esperienza nella casa di Cinecittà, la Morando ha sottolineato quanto il cast sia ben assortito nonostante poi chiarisca: “Da quello che ho visto non c’è niente per lei in quella casa”, riferendosi all’ipotesi di poter trovare un nuovo amore al GF Vip.

Infine ha spiegato qual è l’unica cosa che i concorrenti non devono fare con la cantante: “Devono evitare di farle certi scherzi come quello della squalifica perché si stanca”.