Voglio essere un mago!: su Rai2 va in onda la seconda puntata del talent show per giovani maghi

La prima serata di Rai2 sarà nuovamente all’insegna delle atmosfere magiche grazie al nuovo talent show Voglio essere un mago!. Rivedremo i 12 aspiranti maghetti provenienti da tutta Italia di nuovo impegnati con le discipline di questa strana ma affascinante scuola. La seconda delle cinque puntate in programma in altrettante prime serate, va in onda a partire il prossimo 28 settembre 2021 come al solito sulla seconda rete della televisione pubblica. Ecco quello che c’è da sapere sul programma e cosa vedremo nella seconda puntata.

Voglio essere un mago!: si cerca il riscatto nel secondo appuntamento di mercoledì 29 settembre

Il nuovo programma di Rai2 diretto ad un pubblico teen durante la prima puntata andata in onda il 21 settembre 2021 non è riuscito a scaldare gli animi dei telespettatori, facendo registrare dei dati poco incoraggianti per quel che riguarda gli ascolti.

Voglio essere un mago! si è infatti imbattuto in dati deludenti, pari a quasi 700 mila italiani a guardare il programma, decisamente un po’ poco per le aspettative della rete ancora memore del successo de Il Collegio e de La Caserma.

Nulla è perduto però ed arriva subito l’occasione di rialzasi con il secondo appuntamento di stagione in onda mercoledì 29 settembre 2021 a partire dalle ore 21:20 circa quando torneranno sugli schermi il magico corpo docente alle prese con l’insegnamento delle fantastiche materie presenti nel programma della scuola.

Voglio essere un mago!: le anticipazioni della seconda puntata

Per il secondo appuntamento di stagione vedremo ovviamente il ritorno del padrone di casa, il grande l’illusionista Silvan, che con la sua voce narrante ha intrattenuto il pubblico dell prima puntata.

Il fiabesco castello d’altri tempi continuerà a vedere la sfida delle 3 casate in gioco delle Volpi Rosse, delle Piume D’Oro oltre quelle degli Abisso Blu sempre alle prese con l’arte delle grandi illusioni di Eleonora di Cocco; il mentalismo di Federico Soldati; la micromagia del trio Jack Nobile, Hyde e Sbard.

Per il secondo appuntamento i riflettori saranno puntati sull’ingresso di una giovane star di Tik Tok come Giulia Sara Sameli che farà il suo ingresso insieme ad altri “babbani”, proprio nella squadra dei Babbaloni. Che questo ingresso aiuti a risollevare le sorti della trasmissione?

Lo scopriremo martedì 28 settembre 2021.