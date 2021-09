Uomini e Donne anticipazioni 29 settembre: sarà finita di nuovo la storia tra Sara e Biagio Di Maro?

Uomini e Donne

Le varie storie amorose raccontate nel dating show televisivo di Uomini e Donne, hanno riservato già vari colpi di scena nella nuova stagione 2021/2022. Sia nel trono classico, che in quello over, le novità, infatti, non sono mancate. I due tronisti Matteo Fioravanti e Joele Milan hanno cominciato a contendersi la stessa corteggiatrice: Ilaria. Matteo Fioravanti ha, in seguito, deciso di chiudere la conoscenza per non dividere la ragazza con il suo rivale.

Anche Ida Platano ha riservato alcuni colpi di scena in puntata. La sua conoscenza con Marcello è nata come un colpo di fulmine ma, in seguito, la Dama ha cominciato ad avere dei dubbi sul Cavaliere.

Nell’ultima puntata di Uomini e Donne del 28 ottobre Ida Platano e Marcello si sono, però, riappacificati.

Adesso, a Uomini e Donne secondo le anticipazioni, il 29 settembre potrebbe tornare protagonista un Cavaliere molto discusso: Biagio Di Maro. La sua rinata storia con Sara sarà già finita?

Uomini e Donne anticipazioni 29 settembre: di nuovo protagonisti Biagio Di Maro e Sara, i trascorsi della coppia

Biagio Di Maro, protagonista del trono over, è spesso al centro delle polemiche per le sue vicende amorose, raccontate a Uomini e Donne.

La storia con Sara, in particolare, ha già scatenato molte discussioni nella scorsa stagione del dating show.

La conoscenza tra i due si era interrotta bruscamente per volere del Cavaliere, che lamentava poca passione nel modo di amare della Dama. I due si sono lasciati in studio, tra l’indignazione generale per le affermazioni poco gentili del Cavaliere. In particolare Gianni Sperti ha più volte stigmatizzato le affermazioni di Biagio di Maro e, tra i due sono nate varie discussioni animate.

Secondo le anticipazioni di Uomini e Donne la coppia potrebbe raccontarsi di nuovo nella puntata del 29 settembre del dating show.

Uomini e Donne anticipazioni 29 settembre: Sara avrà lasciato di nuovo Biagio Di Maro?

Secondo le anticipazioni di Uomini e Donne della puntata del 29 settembre Sara e Biagio Di Maro potrebbero essere di nuovo protagonisti. La Dama ha deciso di riprovarci, ma il Cavaliere ha affermato di voler continuare a frequentare anche un’altra Dama.

Questa situazione poco chiara potrebbe scatenare un confronto in studio tra i due. Sarà di nuovo la fine?