Joele Milan, nuovo tronista di Uomini e Donne, mente ancora in puntata? Commento episodio del 20 settembre

Uomini e Donne

Nella puntata del 20 settembre di Uomini e Donne sono andate in onda le prima esterne dei nuovi tronisti uomini. Matteo Fioravanti ha conosciuto Maria, corteggiatrice di Napoli e si è detto soddisfatto di questa conoscenza. L’esterna di Joele Milan, invece, sembra non sia andata così tanto bene, di certo, la redazione ha deciso di non mandarla in onda.

Ma il ragazzo ha dato una versione diversa dei fatti, rispetto a quella riportata dalla redazione. Joele Milan, tronista di Uomini e Donne, sta mentendo ancora, dopo la presunta bugia sul tradimento della sua ex?

Joele Milan smentito dalla redazione a Uomini e Donne

Nella puntata del 20 settembre di Uomini e Donne è stato protagonista anche il tronista Matteo Fioravanti, di Roma e si sente!

Sarà mai possibile selezionare un tronista della capitale che non parli in romano? Ma, vedendo poi, anche la corteggiatrice che si è scelto, Maria, e la sua battuta sul fatto che il tronista non si sia alzato al suo arrivo: “Eh certo, da maschio“, le aspettative su questo trono si sono posizionate automaticamente su un livello più basso.

Come da copione è nata la prima lite tra corteggiatrici. Le ragazze lasciate a casa hanno cominciato a prendere la parole e criticare Maria: “Mi sembri tutto meno che semplice“. Ed ancora: “Vedere un’esterna così è umiliante… Banale e scontata“.

L’altro tronista Joele Milan, invece, si è fatto subito riconoscere. Dopo la smentita della sua ex riguardo un passaggio fondamentale del suo video di presentazione, nella puntata del 20 settembre c’è stata una nuova incongruenza. Joele Milan sembra abbia mentito di nuovo. Il tronista, infatti, ha raccontato in puntata una versione diversa sulle sensazioni provate in esterna, rispetto a quella data alla redazione.

Bugiardo seriale?

Oltre Joele Milan, dubbi sul Cavaliere Stefano

Oltre alle presunte bugie di Joele Milan, a Uomini Donne, per la serie “Coppie mal assortite” nella puntata del 20 settembre è andato in onda l’inedito duo formato da Angela e Stefano. Lei sembra sempre scegliersi i peggiori del parterre, per poi sbraitare quando questi soggetti si comportano in modo poco galante.

Il copione è stato sempre lo stesso. Stefano si è speso in belle parole sulla Dama: “Travolgente, un mix di femminilità, sensualità, sensibilità e passione“, ma come andrà a finire tra due settimane?

Anche Gianni Sperti ha i suoi dubbi: “Di parole ne ha spese anche all’epoca… Di te non mi fido“.