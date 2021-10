Rambo III: cast e trama del film del terzo capitolo della saga con Sylvester Stallone in onda su Italia1

TV e Spettacolo

Il terzo capitolo dell'iconica saga torna in televisione nella prima serata di venerdì 1 ottobre 2021 per la gioia dei tanti fan di Sylvester Stallone e degli appassionati del genere action.

Venerdì 1 ottobre 2021 continua in su Italia1 la riproposizione della grande saga cinematografica di Rambo, una delle più apprezzate nella storia ed iconiche del cinema action. Torna per la terza volta l’amato veterano di guerra interpretato dall’eroico Sylvester Stallone. Il capitolo numero tre della lunga saga a lui dedicata dal titolo Rambo III va in onda su Italia1 a partire dalle ore 21:20 circa. Il pubblico potrà rivedere la pellicola del 1988 in cui continuano le vicende del berretto verde che questa volta si troverà ad operare in Afghanistan. La trama ed il cast del film.

Rambo III: il cast della pellicola in onda su Italia1

Rambo III è un film del 1988 diretto da Peter MacDonald, regista britannico che si occupa solo della lavorazione del terzo capitolo della saga dedicata all’iconico personaggio creato dalla penna dello scrittore David Morrell.

Cme accaduto nelle prime due pellicole dedicate al berretto verde più famoso del cinema anche in questo terzo capitolo vedremo il personaggio di Rambo interpretato ovviamente da Sylvester Stallone, che per la seconda volta consecutiva parteciperà anche alla sceneggiatura della pellicola mentre nel quarto capitolo l’attore si cimenta addirittura con la regia.

Al fianco del suo personaggio troviamo quelli interpretati dagli attori Richard Crenna, nei panni di Samuel Trautman per la terza volta in carriera, Marc de Jonge, Kurtwood Smith e Sasson Gabai.

Rambo III: la trama della pellicola in onda su Italia1

Rambo si trova di nuovo di fronte ad una nuova sfida quando nonostante si stia godendo la propria libertà in Thailandia è costretto a tornare in azione in Afghanistan.

Qui infatti è stato rapito un ufficiale e tenuto prigioniero dai russi che occupano il Paese e lo stanno mettendo a ferro e fuoco.

Sotto sollecitazione dell’amico e colonnello Samuel Trautman si schiera al fianco dei partigiani afghani che stanno lottando contro l’oppressore straniero e sono pronti a tutto pur di liberare la loro terra.