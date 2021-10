Verissimo anticipazioni: gli ospiti della trasmissione di Silvia Toffanin in onda sabato 2 e domenica 3 ottobre

Programmi TV

Verissimo questa settimana andrà in onda con un doppio imperdibile appuntamento che porterà Silvia Toffanin nelle case degli italiani per due giorni consecutivi. L’appuntamento è fissato come sempre su Canale5 alle ore 16:30 quando la conduttrice aprirà di nuovo il suo studio agli intensi racconti dei suoi ospiti che arriveranno da lei in puntata per raccontarsi a cuore aperto. Tutti gli ospiti di Silvia Toffanin nelle puntate che andranno in onda sabato 2 ottobre e domenica 3 ottobre su Canale5.

Gli ospiti di Verissimo nella puntata di sabato 2 ottobre 2021

Per la gioia dei suoi affezionati spettatori il programma Verissimo torna su Canale5 con il primo dei due appuntamenti settimanali che metteranno Silvia Toffanin di fronte a degli attesissimi ospiti.

La conduttrice aspetterà il pubblico come sempre a partire dalle ore 16:30 quando inizierà le sue consuete interviste nella prima puntata di ottobre in onda sabato 2.

I primi ospiti di sabato saranno Alessandro Siani e Vanessa Incontrada, la nuova strana coppia alla conduzione del Tg satirico di Striscia la Notizia, ai quali si aggiungeranno anche la giornalista e conduttrice Barbara Palombelli, la campionessa d’Europa di Volley e capitana della Nazionale Paola Egonu.

La conduttrice ascolterà anche il racconto di Enrico Brignano e della compagna Flora Canto, prima di ascoltare quello di Alessandro D’Amico, volto noto di Uomini e Donne che porterà in studio la sua esperienza in un racconto toccante del rapporto con la sorella.

Gli ospiti di Verissimo nella puntata di domenica 3 ottobre 2021

Per quanto riguarda l’appuntamento che andrà in onda domenica 3 ottobre 2021 su Canale5, Silvia Toffanin avrà con se in studio in esclusiva Francesca Neri, l’attrice moglie di Claudio Amendola che racconterà il suo difficile periodo; l’attore Gabriel Garko e la presentatrice del mattino di Canale5 Federica Panicucci.

Successivamente arriverà per la prima volta nello studio di Verissimo il conduttore e doppiatore Giancarlo Magalli.